Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tour de France 2026, squadre e partecipanti: i favoriti per la maglia gialla. FOTO

Sport fotogallery
10 foto
©Getty

Sulle strade della Grande Boucle, dal 4 al 26 luglio, sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro d'Italia. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiserosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia

Sport: Ultime gallery

Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla

Sport

Sulle strade della Grande Boucle, dal 4 al 26 luglio, sarà ancora testa a testa tra Pogačar...

10 foto

Tour de France 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 113

Sport

La Grande Boucle prenderà il via per la prima volta da Barcellona il 4 luglio e si concluderà il...

9 foto

Wimbledon 2026, i vip sugli spalti da David Beckham a Bad Bunny. FOTO

Sport

Come ogni anno, nei giorni dell'iconico torneo la Royal Box si trasforma nel palcoscenico più...

10 foto

Mike Tyson compie 60 anni, carriera e trofei del pugile statunitense

Sport

Dall'infanzia difficile al titolo di campione del mondo più giovane dei pesi massimi, passando...

8 foto

Mondiali, da Maradona a Messi: ecco i giocatori con più gol in totale

Sport

A guardare questa classifica si può solo restare a bocca aperta. Da Diego Armando Maradona a...

9 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Rapina a portavalori: cc bloccano malviventi e recuperano refurtiva

    Cronaca

    I Carabinieri della Stazione di Carovigno hanno arrestato i presunti autori di un gravissimo...

    Giornata degli Ufo, i file desecretati dal Pentagono Usa

    Scienze

    Per iniziativa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in corso un'operazione di...

    Caldo, dall'aria condizionata al verde urbano: come cambiano le città

    Economia

    Le ondate di calore non rappresentano più un fenomeno eccezionale, ma una componente stabile...

    Caldo