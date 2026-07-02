Tour de France, squadre e partecipanti: favoriti per la maglia gialla

Tour de France 2026, squadre e partecipanti: i favoriti per la maglia gialla. FOTO
Sulle strade della Grande Boucle, dal 4 al 26 luglio, sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro d'Italia. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiserosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia
- Come ormai ogni corsa alla quale si presenti ai nastri partenza, l'uomo da battere di questa 103esima edizione del Tour de France è ancora una volta Tadej Pogačar. Lo sloveno punta a fare la storia conquistando la sua quinta vittoria nella più importante corsa a tappe, iscrivendo il suo nome nel libro dei record accanto a quelli di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. La forma sembra essere quella dei giorni migliori, come dimostra il recente dominio al Giro di Svizzera, dove si è imposto su ogni terreno
- L'avversario numero uno, anche qui nel solco di una tradizione che prosegue ormai da anni, sarà il solito Jonas Vingegaard, reduce dal successo al Giro d'Italia che gli ha permesso di entrare nel ristretto novero di corridori capaci di conquistare la Tripla Corona. Lo sloveno e il danese si sono spartiti le ultime le sei edizioni della Grande Boucle e, salvo clamorosi e al momento imprevedibili colpi di scena, il nome del trionfatore sui Campi Elisi uscirà ancora una volta dal loro duello
- Il terzo incomodo, almeno sulla carta, è il belga Remco Evenepoel, chiamato a misurarsi ancora una volta con la distanza delle tre settimane, risultata per lui spesso indigesta in passato, malgrado il successo alla Vuelta del 2022. Il campione del mondo a cronometro sogna di migliorare il terzo posto di due anni fa, ma dovrà fare i conti anche con le ambizioni di classifica del compagno e co-capitano Florian Lipowitz, a sua volta primo degli 'umani ' sul podio conclusivo del 2025
- C'è soltanto un corridore il cui hype al via dalla Catalogna è paragonabile a quello di Pogačar. Il suo nome è Paul Seixas, appena 19enne astro nascente del ciclismo francese e, per molti addetti ai lavori, erede designato di Pogačar, chiamato a dominare questo sport dopo l'uscita di scena del campione del mondo. Seixas è al suo primo Tour, non ha ambizioni dichiarate di classifica e punta a fare esperienza, ma un intero popolo sogna per lui almeno un posto sul podio
- Chi parte a fari spenti, ma nutre legittime ambizioni di ben figurare e chiudere ai primissimi posti della classifica è il tedesco Florian Lipowitz, arrivato a 25 anni nel pieno della maturità dopo il terzo posto dell'anno passato. Come per Evenepoel, sarà da valutare la coesistenza all'interno di una squadra, la Red Bul-Bora-Hasgrohe, che si presenta al via come un'autentica corazzata, potendo contare anche sull'eterno Primož Roglič, questa volta in versione gregario di lusso
- Prima spalla per Pogačar, Isaac Del Toro è molto più che un luogotenente. Il 22enne messicano della UAE Emirates si appresta a partecipare al suo primo Tor de France con legittime ambizioni di stupire, seppure consapevole che tutte le energie della squadra emiratina saranno focalizzate sulla conquista del quinto Tour da parte dello sloveno. Se qualcosa non dovesse andare nel verso giusto, tuttavia, Del Toro costituirebbe una più che valida alternativa per i piani alti della generale, come già dimostrato al Giro 2025
- Chi va in cerca di riscatto e ha già dichiarato apertamente di puntare al podio è un altro dei giovani rampanti del gruppo. Juan Ayuso, fino allo scorso anno compagno di di scuderia di Pogačar e Del Toro è il capito designato della Lidl-Trek. La sua unica partecipazione al Tour, nel 2024, si è conclusa con un ritiro nella 13esima tappa e nelle ultime due stagioni non è mai arrivato un piazzamento nei grandi giri. La Grande Boucle potrebbe essere una ghiotta occasione di rilancio
- Altro pilastro per la generale della UAE Emirates è il portoghese João Almeida, che avrebbe dovuto correre il Giro per vincerlo prima che i problemi fisici lo costringessero a uno stop forzato e a ricalibrare la stagione in funzione della corsa a tappe francese. Almeida sarà il terzo uomo della squadra chiamata da tutti a fare la corsa e il suo ruolo sulle Alpi, ma non solo, potrebbe risultare decisivo nell'economia del gioco di squadra emiratino
- All'inedito ruolo di terzo uomo sarà costretto a rassegnarsi Primož Roglič, che si avvia a un lungo tramonto di carriera col cruccio di non avere mai portato la maglia gialla a Parigi, arrivando comunque a conquistare il secondo posto nello sportivamente drammatico epilogo del 2020, anno in cui si rivelò al mondo lo sconfinato talento del suo giovane connazionale. Libero da pressioni, Roglič potrebbe comunque regalare un sorprendente colpo di coda per le posizioni che contano
- In un panoramma azzurro assai poco incoraggiante, fatta eccezione per Filippo Ganna, il nome di Antonio Tiberi rappresenta più una speranza che una certezza per la generale. Anche per il laziale, reduce da stagioni complicate, si tratterà della prima partecipazione alla Grande Boucle. L'obiettivo alla portata sembra essere quello di un piazzamento in top ten, con la speranza che il portacolori della Bahrain Victorius possa sorprendere in positivo e riportare un nostro connazionale ai piani alti della classifica