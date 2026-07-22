Tennis, Camila Giorgi: "Sono incinta ma mi alleno per tornare a giocare"

La nuova vita di Camila Giorgi riparte da Maiorca. È qui che la ex tennista azzurra vive oggi con il marito, il tecnico argentino Andreas Ignacio Pasutti, ed è qui che si allena per tornare a giocare dopo la “dolce attesa” di cui parla alla Gazzetta dello Sport . Nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo. “Sono incinta ma mi alleno ogni giorno per tornare presto a giocare a tennis – dice -. Quando sarà il momento annuncerò la mia squadra, ma sarà tutta un’altra situazione rispetto al passato. È un rientro diverso con un punto di vista completamente nuovo".

La "pausa" dal tennis

Dopo essersi ritirata a sorpresa nel maggio 2024, l'atleta 34enne ha annunciato ufficialmente il suo ritorno alle competizioni nel circuito WTA per il 2027. Il padre Sergio non sarà più la sua guida tecnica. ”Farà soltanto il nonno” dice. A seguirla, oggi, il neo-marito. “Il mio – racconta ancora - non è mai stato un addio. Soltanto sono abbastanza riservata e faccio sapere poco della mia vita. Il mio rientro voglio invece raccontarlo per tutti quelli che hanno continuato a seguirmi e dimostrarmi affetto in questi anni. Ho preso una pausa da questo sport perché volevo fare altre cose nella vita".