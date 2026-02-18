Camila Giorgi è incinta, l'annuncio sui social: "Nascerà in Europa"

Offerte Sky
Camila Giorgi è incinta, l'annuncio dell'ex tennista sui social: "Nascerà in Europa"

Sport
Camila Giorgi Instagram

L'ex tennista maceratese ha dato l'annuncio sui social in occasione di San Valentino, pubblicando una foto insieme al suo compagno, il tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti. Nelle storie di Instagram Giorgi ha risposto ad alcune domande dei follower rivelando che “il parto sarà in Europa, molto probabilmente in Italia”

Camila Giorgi è in attesa del primo figlio. L'ex tennista maceratese ha dato l'annuncio sui social in occasione di San Valentino pubblicando una foto insieme al suo compagno, il tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti. “San Valentino in 3", ha scritto Giorgi ufficializzando la gravidanza. Nelle storie di Instagram l'ex campionessa di tennis ha risposto ad alcune domande dei follower rivelando che “il parto sarà in Europa, molto probabilmente in Italia”. Giorgi non ha poi escluso un ritorno in campo dopo la nascita del figlio o della figlia. "Sarebbe molto bello", ha sottolineato Giorgi.  

Camila Giorgi Instagram

