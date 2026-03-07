Introduzione
I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel medagliere il record di 13 podi conquistati nel 1994 a Lillehammer. Ecco la classifica dei Paesi più titolati.
Quello che devi sapere
Le medaglie vinte dall’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina
L'Italia alle Paralimpiadi 2026 di Milano Cortina ha collezionato finora in totale 2 medaglie, così suddivise:
0 ori
1 argento
1 bronzo
Nel dettaglio:
Medaglie d’argento:
- Chiara Mazzel, in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini (discesa libera ipovedenti AS2).
Medaglie di bronzo:
- Giacomo Bertagnolli, assieme alla guida Andrea Ravelli (discesa libera ipovedenti AS3).
I Paesi con più medaglie vinte alle Paralimpiadi di Milano Cortina
- Austria - 2 medaglie (2 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Stati Uniti - 2 medaglie (1 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Germania - 2 medaglie (1 oro, 0 argento, 1 bronzo)
- Svezia - 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Ucraina - 1 medaglia (1 oro, 0 argento, 0 bronzo)
- Cina - 3 medaglie (0 oro, 1 argento, 2 bronzo)
- ITALIA - 2 medaglie (0 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Francia - 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Spagna - 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Canada - 1 medaglia (0 oro, 1 argento, 0 bronzo)
- Russia - 1 medaglia (0 oro, 0 argento, 1 bronzo)
- Slovacchia - 1 medaglia (0 oro, 0 argento, 1 bronzo)
Le medaglie
Le medaglie sono identiche a quelle assegnate durante le Olimpiadi invernali: ispirate all'eleganza senza tempo dell'avanguardia italiana, hanno un design geometrico, puro e semplice. Sono state realizzate in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato utilizzando metalli riciclati recuperati dai propri scarti di produzione. La linea al centro rappresenta il cambiamento continuo: un'energia che incarna i valori olimpici e paralimpici. Ideate dal team di design di Milano Cortina 2026, le medaglie incarnano "la determinazione e la passione dei più grandi atleti e atlete del mondo, ma anche lo spirito Olimpico e Paralimpico". Il design mette al centro l'emozione e il lavoro di squadra, simboleggiando non solo l'unione di due città, Milano e Cortina, ma anche l'anima della vittoria e lo sforzo necessario per raggiungerla. Le medaglie presentano due metà unite dai valori Olimpici e Paralimpici, che riflettono il culmine del percorso di un atleta e di coloro che sono stati al suo fianco durante tutto il cammino.
L’Italia e i Giochi paralimpici invernali
Quella di Milano Cortina è la 14esima edizione dei Giochi paralimpici invernali, la seconda ospitata dall'Italia dopo Torino 2006. Dal 1992 le Paralimpiadi invernali si svolgono nello stesso luogo degli equivalenti olimpici. In Norvegia, a Lillehammer 1994, l'Italia stabilì quello che finora è il record di medaglie paralimpiche in una singola edizione: 13 podi (7 argenti, 6 bronzi). Mentre il miglior risultato come “preziosità” del bottino va a Nagano 1998: 10 medaglie, di cui 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Nell’ultima edizione prima di questa, a Pechino 2022, le medaglie complessive furono 7.
Le medaglie italiane negli scorsi Giochi Paralimpici Invernali
Dopo aver saltato le prime Paralimpiadi invernali (nel 1976 a Örnsköldsvik), l’Italia ha partecipato a tutte le edizioni da quelle di Geilo (Norvegia 1980) in poi. La prima medaglia arrivò nel 1984 a Innsbruck. Ecco l’elenco completo di tutte le medaglie conquistate dal Team Italia:
- Innsbruck 1984 – 1 medaglia (1 bronzo)
- Innsbruck 1988 – 9 medaglie (3 ori, 6 bronzi)
- Tignes-Albertville 1992 – 4 medaglie (1 argento, 3 bronzi)
- Lillehammer 1994 – 13 medaglie (7 argenti, 6 bronzi)
- Nagano 1998 – 10 medaglie (3 ori, 4 argenti, 3 bronzi)
- Salt Lake City 2002 – 9 medaglie (3 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
- Torino 2006 – 8 medaglie (2 ori, 2 argenti, 4 bronzi)
- Vancouver 2010 – 7 medaglie (1 oro, 3 argenti, 3 bronzi)
- PyeongChang 2018 – 5 medaglie (2 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
- Beijing 2022 – 7 medaglie (2 ori, 3 argenti, 2 bronzi)
Le medaglie italiane ai Giochi Paralimpici Invernali, elenco per sport
Nel conteggio aggiornato a prima dell’inizio delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il palmares italiano vantava un totale di 73 podi (per altrettante medaglie). Nella storia, gli azzurri avevano conquistato finora 16 ori, 25 argenti e 32 bronzi. Ecco dove sono arrivate, suddivise per sport:
- Sci alpino Paralimpico – 54 medaglie (12 ori, 20 argenti, 22 bronzi)
- Sci di fondo Paralimpico – 17 medaglie (4 ori, 4 argenti, 9 bronzi)
- Snowboard Paralimpico – 1 medaglia (1 argento)
- Biathlon Paralimpico – 1 medaglia (1 bronzo).
