Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono gli atleti e atlete italiani in garaSport
Introduzione
I Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina vanno in scena dal 6 al 15 marzo 2026. Per questa XIV edizione, che segna il 50esimo anniversario dalla prima edizione che si è tenuta in Svezia nel 1976, è previsto un numero record sia di partecipanti (oltre 660) sia di medaglie da assegnare (in totale 79 set). Le discipline sportive in cui si sfidano atlete e atleti da tutto il mondo sono sei: sci alpino paralimpico, biathlon paralimpico, sci di fondo paralimpico, para ice hockey, snowboard paralimpico, wheelchair curling. Le gare sono distribuite su tre cluster: Milano, Cortina d'Ampezzo e Val di Fiemme (Tesero). La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi è il 6 marzo all’Arena di Verona, che ha ospitato anche la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Ecco chi sono gli atleti e le atlete dell’Italia che partecipano ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026
Quello che devi sapere
L’Italia
L'Italia partecipa ai Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina con un numero record di atlete e atleti che competono in tutte le sei discipline: 42 in tutto, di cui 37 uomini e 5 donne. Inoltre, ci sono tre atleti guida. Gli azzurri all’esordio in queste Paralimpiadi sono dodici. I due portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura del 6 marzo sono Chiara Mazzel (nella foto) e René De Silvestro. Ecco i convocati dell’Italia, divisi per disciplina.
Para Ice Hockey
Per il Para Ice Hockey, l’Italia è rappresentata da 17 atleti. Sono:
- Alessandro Andreoni (nella foto),
- Eusebiu Antochi,
- Gabriele Araudo,
- Gian Luca Cavaliere,
- Cristoph Depaoli,
- Sandro Kalegaris,
- Nikko Landeros,
- Alex Enderle,
- Stephan Kafmann,
- Julian Kasslatter,
- Nils Larch,
- Andrea Macrì,
- Roberto Radice,
- Matteo Remotti Marnini,
- Gianluigi Rosa,
- Santino Stillitano,
- Francesco Torella.
Il calendario del para ice hockey
Il torneo di para ice hockey prevede due gironi da quattro squadre. L'Italia è nel Gruppo A con Usa, Cina e Germania. Il Gruppo B è composto da Canada, Repubblica Ceca, Giappone e Slovacchia. Le prime due classificate di ogni girone accedono direttamente alle semifinali, mentre le altre giocheranno i playoff per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto.
Queste le date chiave del para ice hockey azzurro:
- sabato 7 marzo: la prima sfida dell’Italia contro gli Usa, campioni paralimpici in carica e campioni del mondo
- lunedì 9 marzo: Italia-Cina
- martedì 10 marzo: Italia-Germania
- giovedì 12 marzo: playoff
- venerdì 13 marzo: semifinali
- sabato 14 marzo: sfide per i piazzamenti (quinto - settimo posto)
- domenica 15 marzo: finali per il bronzo e l'oro.
Sci alpino paralimpico
Nello sci alpino, gli atleti e le atlete paralimpiche dell’Italia sono 7. Ecco i nomi:
- Donne
Chiara Mazzel (guida da definire)
Martina Vozza (con la guida Ylenia Sabidussi)
- Uomini
Davide Bendotti,
Renè De Silvestro (nella foto),
Federico Pelizzari,
Luca Palla,
Giacomo Bertagnolli (con la guida Andrea Ravelli).
Il calendario dello sci alpino
Le gare di sci alpino si tengono dal 7 al 15 marzo. Ecco i dettagli:
- sabato 7 marzo: Discesa Libera (M/F)
- lunedì 9 marzo: Super-G (M/F)
- martedì 10 marzo: Super Combinata (Super-G + Slalom)
- giovedì 12 marzo: Slalom Gigante Femminile (1ª e 2ª manche)
- venerdì 13 marzo: Slalom Gigante Maschile (1ª e 2ª manche)
- sabato 14 marzo: Slalom Speciale Femminile (1ª e 2ª manche)
- domenica 15 marzo: Slalom Speciale Maschile (1ª e 2ª manche)
Snowboard paralimpico
Cinque gli atleti che gareggiano nello snowboard paralimpico per l’Italia. Sono:
- Jacopo Luchini (nella foto),
- Riccardo Cardani,
- Emanuel Perathoner,
- Paolo Priolo,
- Davide Epis.
Il calendario dello snowboard
Sono tre i giorni di gara per i rider impegnati nelle prove di snowboard cross e banked slalom ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026:
- sabato 7 marzo: Snowboard Cross qualifiche
- domenica 8 marzo: Snowboard Cross Finali M/F
- sabato 14 marzo: Banked Slalom (Manche 1 e 2 M/F)
Biathlon paralimpico
Due gli azzurri in gara per il biathlon. Sono:
- Cristian Toninelli (nella foto),
- Marco Pisani
Il calendario del biathlon
Queste le date delle prove di biathlon:
- sabato 7 marzo: Sprint 7.5 km
- domenica 8 marzo: individuale 12.5 km
- venerdì 13 marzo: sprint inseguimento
Sci nordico paralimpico
Nello sci nordico gareggiano sei atleti italiani. Sono stati convocati:
- Cristian Toninelli (che gareggia anche nel biathlon),
- Marco Pisani (che gareggia anche nel biathlon),
- Giuseppe Romele (nella foto),
- Giuseppe Spatola,
- Mattia Dal Pastro,
- Michele Biglione.
Il calendario dello sci nordico
Lo sci nordico è protagonista in queste date:
- martedì 10 marzo: Sprint classica
- mercoledì 11 marzo: 10km individuale classica
- sabato 14 marzo: staffette 4x2.5Km
- domenica 15 marzo: 20km individuale libera
Wheelchair curling
Per il curling in carrozzina, l'Italia è rappresentata da 7 azzurri (3 atlete e 4 atleti). Scenderanno in pista:
- Donne
Angela Menardi,
Giuliana Turra,
Orietta Bertò.
- Uomini
Fabrizio Bich,
Egidio Marchese (nella foto),
Matteo Ronzani,
Paolo Ioriatti.
Il calendario del wheelchair curling
Il wheelchair curling è stata la prima disciplina sportiva a debuttare ai Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: le sfide sono iniziate ieri 4 marzo, due giorni prima della cerimonia d’apertura, e il programma finirà sabato 14 marzo. Sono previsti due eventi medaglia: il torneo a squadre miste e il torneo di doppio misto, che viene disputato per la prima volta. L’Italia del mixed double è già scesa in pista contro la Corea il 4 marzo, oggi 5 marzo affronta prima l’Estonia e poi la Cina. Si prosegue nei prossimi giorni. Sabato 7 marzo inizia anche l’avventura della squadra mista italiana (contro il Canada).
