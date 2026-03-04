Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendario

Introduzione
Con la fine delle Olimpiadi invernali l'attenzione del mondo dello sport si concentra ora sulle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dal 6 al 15 marzo l’Italia ospiterà la quattordicesima edizione dei Giochi Paralimpici, a distanza di vent’anni da Torino 2006. L'evento vedrà la partecipazione di circa 660 atlete e atleti provenienti da 50 nazioni, impegnati in sei discipline differenti distribuite tra Milano, Cortina e Tesero. Il nostro Paese tornerà quindi al centro dello sport paralimpico mondiale con nove giorni di gare. Ecco tutti i dettagli.
Quello che devi sapere
La cerimonia di apertura
La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si svolgerà il 6 marzo all’Arena di Verona, lo stesso scenario che ha celebrato la fine delle Olimpiadi invernali. I Giochi si concluderanno il 15 marzo con la cerimonia di chiusura allo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.
Dove si svolgono le gare
Le gare dei Giochi Paralimpici invernali saranno articolate in tre cluster principali:
- A Milano si disputerà il torneo di para ice hockey, ospitato nella nuova arena di Santa Giulia.
- A Cortina d'Ampezzo si svolgeranno le prove di para alpine skiing, para snowboard e wheelchair curling, che si terrà nello storico stadio del ghiaccio teatro delle Olimpiadi del 1956.
- In Val di Fiemme, e in particolare al centro del fondo di Tesero, avranno luogo infine le gare di para biathlon e para cross-country skiing.
Le discipline delle Paralimpiadi invernali
Il calendario paralimpico prevede sei discpline sportive:
Sci alpino paralimpico: la categoria comprende discipline veloci e tecniche (la discesa, il superG, il gigante, lo slalom e la combinata), con atleti delle categorie sitting, standing e visually impaired.
Biathlon paralimpico: si svolgerà su prove sprint e individuali, con sistema di tiro adattato.
Sci di fondo paralimpico: le gare di fondo si disputeranno su diverse distanze e tecniche.
Para ice hockey: il torneo vedrà protagoniste otto squadre, con fase a gironi e finali.
Snowboard paralimpico: la disciplina comprende lo snowboard cross e il banked slalom.
Wheelchair curling: il torneo si disputerà a squadre miste, con competizioni di doppio misto.
Il calendario delle gare
Il programma ufficiale si sviluppa su dieci giorni complessivi. Le prime partite del wheelchair curling inizieranno prima della cerimonia di apertura, con le fasi preliminari previste dal 4 marzo, per permettere lo svolgimento completo dei round robin e delle finali entro la seconda settimana. Nella giornata inaugurale delle competizioni inoltre sono previste le prime prove di sci alpino e biathlon, oltre all’avvio del torneo di para ice hockey. Dal 7 marzo, poi, entreranno nel vivo tutte le altre discipline.
Il calendario delle gare /2
Tra l’8 e il 13 marzo si concentrerà la maggior parte delle finali e delle assegnazioni di medaglie nel fondo, nel biathlon e nello snowboard. Il torneo di hockey invece procederà con semifinali e finali nel weekend conclusivo. Le ultime medaglie verranno assegnate infine tra il 14 e il 15 marzo, prima della cerimonia di chiusura.
Gli azzurri e le azzurre
La squadra azzurra sarà rappresentata in tutti e sei gli sport del programma paralimpico, guidata dai portabandiera della cerimonia di apertura di Verona Chiara Mazzel e René De Silvestro. In totale, la delegazione italiana sarà composta da 46 protagonisti: 42 tra atleti e atlete, e quattro guide per lo sci alpino paralimpico.
Biathlon Paralimpico
I protagonisti della disciplina del biathlon paralimpico a Milano Cortina 2026 saranno Marco Pisani e Cristian Toninelli.
Para ice hockey
I protagonisti azzurri del para ice hockey maschile a Milano Cortina saranno: Gabriele Araudo, Julian Kasslatter, Santino Stillitano, Eusebiu Antochi, Gian Luca Cavaliere, Alex Enderle, Nikko Landeros, Andrea Macrì, Alessandro Andreoni, Christoph Depaoli, Stephan Kafmann, Sandro Kalegaris, Nils Larch, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa e Francesco Torella.
Sci alpino paralimpico
- A rappresentare l'Italia nello sci alpino paralimpico saranno le atlete Chiara Mazzel, Martina Vozza e Ylenia Sabidussi (guida).
- Per la squadra maschile, i protagonisti saranno invece Davide Bendotti, Giacomo Bertagnolli, Renè De Silvestro, Luca Palla, Federico Pelizzari, Fabrizio Casal (guida), Nicola Cotti Cottini (guida) e Andrea Ravelli (guida)
Sci di fondo paralimpico
La squadra azzurra dello sci di fondo paralimpico sarà composta invece da Michele Biglione, Mattia Dal Pastro, Marco Pisani, Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola e Cristian Toninelli.
Snowboard paralimpico
L'Italia dello snowboard paralimpico vedrà protagonisti gli atleti Riccardo Cardani, Davide Epis, Jacopo Luchini, Emanuel Perathoner e Paolo Priolo.
Wheelchair curling
- La squadra azzurra di wheelchair curling femminile vedrà protagoniste Orietta Bertò, Angela Menardi e Giuliana Turra.
- Quella maschile sarà composta invece dagli atleti azzurri Fabrizio Bich, Paolo Ioriatti, Egidio Marchese e Matteo Ronzani.