Sarà presente anche Gabry Ponte, che garantirà il segmento più ritmato della serata: come ha sottolineato in una nota la fondazione di Milano-Cortina, “con oltre 25 anni di carriera, dischi Multiplatino e nomination ai Grammy, Gabry Ponte è uno dei DJ e producer italiani più influenti e ascoltati a livello globale, con più di 6 miliardi di stream e un palmarès che include 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro. Con lo storico live del 2025 a San Siro è entrato nell’élite dei DJ capaci di riempire gli stadi. Ora farà ballare l’Arena di Verona. Con la sua musica, Gabry Ponte rappresenta diverse generazioni e, nella grande celebrazione della Cerimonia di Chiusura, i ritmi simbolici del suo repertorio diventeranno parte di un momento di gioia e coinvolgimento collettivo”.

Gabry Ponte - ©IPA/Fotogramma