Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 3

Le medaglie della 25esima edizione dei Giochi invernali, ispirate all'eleganza senza tempo dell'avanguardia italiana, hanno un design geometrico, puro e semplice. Sono state realizzate in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato utilizzando metalli riciclati recuperati dai propri scarti di produzione. La linea al centro rappresenta il cambiamento continuo: un'energia che incarna i valori olimpici e paralimpici. Ideate dal team di design di Milano Cortina 2026, le medaglie dei Giochi incarnano "la determinazione e la passione dei più grandi atleti e atlete del mondo, ma anche lo spirito Olimpico e Paralimpico". Il design mette al centro l'emozione e il lavoro di squadra, simboleggiando non solo l'unione di due città, Milano e Cortina, ma anche l'anima della vittoria e lo sforzo necessario per raggiungerla. Le medaglie presentano due metà unite dai valori Olimpici e Paralimpici, che riflettono il culmine del percorso di un atleta e di coloro che sono stati al suo fianco durante tutto il cammino.

