Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, chi sono le atlete e gli atleti italiani in garaSport
Introduzione
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si tengono dal 6 al 22 febbraio 2026 (LO SPECIALE). Gli atleti italiani che gareggiano sono 196: 103 uomini e 93 donne. Ecco tutti i nomi, divisi per disciplina
Quello che devi sapere
Gli italiani e le italiane in gara: le curiosità
La squadra azzurra delle Olimpiadi invernali 2026 è formata da 93 atlete e 103 atleti: un totale di 196 italiani che rende quella di Milano Cortina una spedizione record. Questa cifra, infatti, consente all'Italia di superare il precedente primato stabilito nell'ultima edizione casalinga di Torino 2006: 184 atleti, di cui 109 uomini e 75 donne. Tra i 196 azzurri di questa edizione dei Giochi, 87 gareggiano nei cinque sport sul ghiaccio mentre 109 si sfidano nelle undici discipline invernali. L’atleta italiana più giovane è la 16enne Giada D'Antonio, promessa dello sci alpino. L’azzurro con più esperienza è il 45enne Roland Fischnaller: gareggia nello slalom gigante parallelo di snowboard alpino ed è alla sua settima Olimpiade consecutiva. A portare la bandiera italiana nelle due cerimonie del 6 febbraio sono in quattro: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina.
Ecco i nomi delle italiane e degli italiani in gara, per ogni disciplina.
Biathlon
Sono 10 gli atleti azzurri (5 donne e 5 uomini) che gareggiano a Milano Cortina nel Biathlon.
- Donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer (nella foto), Rebecca Passler (sospesa dopo essere stata trovata positiva al letrozolo), Lisa Vittozzi.
- Uomini: Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni.
Bob
Per quanto riguarda il Bob, gli azzurri e le azzurre impegnati in queste Olimpiadi invernali sono 10.
- Donne: Simona De Silvestro, Giada Andreutti, Alessia Gatti, Anna Costella, Noemi Cavalleri (riserva).
- Uomini: Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Robert Giro Mircea, Alex Verginer (riserva).
Combinata nordica
A rappresentare l’Italia nella Combinata nordica ci sono 3 atleti.
- Uomini: Samuel Costa, Aaron Kostner (nella foto), Alessandro Pittin.
Curling
Sono 10, tra atlete e atleti, gli azzurri impegnati nel Curling a Milano Cortina.
- Donne: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli.
- Uomini: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner (nella foto), Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz.
- Doppio misto: Stefania Constanini e Amos Mosaner.
Freestyle
Cinque uomini e cinque donne formano la spedizione azzurra per il Freestyle.
- Skicross donne: Andrea Chesi, Jole Galli.
- Skicross uomini: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech.
- Freeski donne: Maria Gasslitter, Flora Tabanelli (nella foto).
- Freeski uomini: Miro Tabanelli.
- Moguls donne: Manuela Passaretta.
Hockey su ghiaccio
A Milano Cortina, tra uomini e donne, gli atleti che compongono le due squadre azzurre di Hockey su ghiaccio sono in tutto 48.
- Donne: Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura-Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano.
- Uomini: Matthew James Bradley, Damian Clara, Tommaso De Luca, Dylan Damian Di Perna, Gregory Di Tomaso, Cristiano Digiacinto, Davide Fadani (nella foto), Luca Frigo, Mats Mikael Frycklund, Dustin James Gazley, Daniel Glira, Diego Kostner, Thomas William Larkin, Daniel Thomas Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Franc Petan, Phil Pietroniro, Tommy Purdeller, Nicholas Samuel Saracino, Jason Thomas Alexander Seed, Alessandro Segafredo, Alex Trivellato, Gianluca Vallini, Luca Elia Zanatta, Marco Zanetti.
Pattinaggio di figura
Nove gli atleti italiani, tra uomini e donne, impegnati in queste Olimpiadi nel Pattinaggio di figura.
- Singolo donne: Lara Naki Gutmann
- Singolo uomini: Daniel Grassl (nella foto), Matteo Rizzo.
- Coppie di artistico: Sara Conti e Niccolò Macii; Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.
- Danza sul ghiaccio: Charlène Guignard e Marco Fabbri.
- Team Event: i nomi della squadra azzurra non sono ancora ufficiali.
Pattinaggio di velocità
Il team azzurro del Pattinaggio di velocità è composto da 10 atleti: 3 donne e 7 uomini.
- Donne: Francesca Lollobrigida (nella foto), Serena Pergher, Maybritt Vigl.
- Uomini: Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli.
Salto con gli sci
Per il Salto con gli sci, 7 atleti italiani in gara a queste Olimpiadi.
- Donne: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff (nella foto), Martina Zanitzer.
- Uomini: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam.
Sci alpinismo
Tre gli atleti azzurri, due donne e un uomo, in gara nella disciplina Sci alpinismo a Milano Cortina.
- Donne: Alba De Silvestro (nella foto), Giulia Murada.
- Uomini: Michele Boscacci.
Sci alpino
Tra uomini e donne, gli italiani e le italiane impegnati nello Sci alpino sono 21.
- Donne: Federica Brignone, Elena Curtoni, Giada D'Antonio, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia (in foto con Brignone), Martina Peterlini, Laura Pirovano, Anna Trocker, Asja Zenere.
- Uomini: Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Florian Schieder, Alex Vinatzer.
Sci di fondo
Sono 13, poi, le atlete e gli atleti italiani che gareggiano nello Sci di fondo.
- Donne: Federica Cassol, Anna Comarella, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi, Nicole Monsorno.
- Uomini: Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini, Federico Pellegrino (nella foto).
Short track
La spedizione italiana dello Short track è composta da 10 atleti.
- Donne: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana (nella foto), Gloria Ioriatti, Arianna Sighel.
- Uomini: Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser.
Skeleton
Quattro persone, 2 donne e 2 uomini, rappresentano i colori azzurri per lo Skeleton.
- Donne: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio (nella foto).
- Uomini: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari.
Slittino
La squadra dell’Italia, per quanto riguarda lo Slittino, conta 11 atleti e atlete.
- Donne: Verena Hofer, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Andrea Voetter.
- Uomini: Leon Felderer, Dominik Fischnaller (nella foto), Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder.
Snowboard
Infine, lo Snowboard: per Milano Cortina la spedizione azzurra conta 17 atleti e atlete.
- Freesnow donne: Marilù Poluzzi.
- Freesnow uomini: Ian Matteoli, Louis Philip Vito III.
- PGS donne: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle.
- PGS uomini: Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March.
- SBX donne: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli (nella foto con Bormolini).
- SBX uomini: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin.
