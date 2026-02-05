La squadra azzurra delle Olimpiadi invernali 2026 è formata da 93 atlete e 103 atleti: un totale di 196 italiani che rende quella di Milano Cortina una spedizione record. Questa cifra, infatti, consente all'Italia di superare il precedente primato stabilito nell'ultima edizione casalinga di Torino 2006: 184 atleti, di cui 109 uomini e 75 donne. Tra i 196 azzurri di questa edizione dei Giochi, 87 gareggiano nei cinque sport sul ghiaccio mentre 109 si sfidano nelle undici discipline invernali. L’atleta italiana più giovane è la 16enne Giada D'Antonio, promessa dello sci alpino. L’azzurro con più esperienza è il 45enne Roland Fischnaller: gareggia nello slalom gigante parallelo di snowboard alpino ed è alla sua settima Olimpiade consecutiva. A portare la bandiera italiana nelle due cerimonie del 6 febbraio sono in quattro: Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina.



Ecco i nomi delle italiane e degli italiani in gara, per ogni disciplina.

Per approfondire: Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario