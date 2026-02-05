Milano Cortina 2026, dove si trova il Villaggio Olimpico e cosa sapere

All’interno del Villaggio sono presenti un policlinico, un piccolo distaccamento dell’ospedale Niguarda e alcune sale dedicate alla fisioterapia. Ma le delegazioni hanno anche i propri team sanitari. Quello italiano è guidato dalla dottoressa Maria Rosaria Squeo, affiancata dalla fisiatra Flavia Farnacconi e dai fisioterapisti Maurizio Zaia e Stefania Tarsi. Il supporto medico-clinico comprende diverse strumentazioni, tra cui ecografi per la valutazione muscoloscheletrica e cardiologica, onde d’urto, tecar e laser. Gli atleti restano comunque seguiti anche dai rispettivi medici di squadra.

ITALY MILANO CORTINA 2026 OLYMPIC GAMES - ©Ansa