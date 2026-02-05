Milano Cortina 2026, dove si trova il Villaggio Olimpico e cosa sapere

Introduzione
Se c’è una struttura che durante le Olimpiadi attira sempre l’attenzione, è il Villaggio Olimpico. A Milano, quello di Milano Cortina 2026 si trova nell’area di Porta Romana, in via Lorenzini, e in questi giorni sta accogliendo gli atleti impegnati nei Giochi invernali. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Due edifici per il Villaggio olimpico e paralimpico
Il Villaggio olimpico e paralimpico di Milano è composto da due edifici residenziali, che ospitano le delegazioni presenti ai Giochi. Le due strutture, disposte una di fronte all’altra, hanno la forma di un pettine a tre denti e costituiscono la parte residenziale del villaggio
I numeri del Villaggio
Il Villaggio dispone di 1.700 posti letto distribuiti in 1.154 camere. Per molti atleti si tratta della prima esperienza olimpica: "È la mia prima Olimpiade - ha raccontato un giocatore francese di hockey su ghiaccio all’Ansa- Non mi aspettavo così tanti spazi, attività e iniziative diverse: l'atmosfera è incredibile". Le camere, arredate in stile minimal nordico, sono spaziose e luminose. Possono essere doppie o singole: non esistono privilegi, ma solo esigenze legate agli orari di allenamento e di riposo, per non interferire con i ritmi dei compagni.
Quarantadue nazioni ospitate
Sono 42 le nazioni che, per quasi un mese, hanno preso casa all’interno del Villaggio. Alle finestre e sui ballatoi che collegano le palazzine compaiono bandiere e scritte delle delegazioni. Gli Stati Uniti hanno srotolato uno striscione visibile su quattro piani.
Il Team Italia nella palazzina F
Il Team Italia è ospitato nella palazzina F, riconoscibile anche da lontano grazie a una grande vetrofania centrale. La delegazione italiana conta 77 atleti – provenienti da hockey, speed skating, short track e figure skating – e 55 membri dello staff, distribuiti su quattro dei sette piani dell’edificio, condiviso con Slovacchia, Austria e Australia.
Mensa e spazi di incontro
La mensa è uno dei principali punti di incontro quotidiano per atleti e membri delle squadre. Una struttura gemella è dedicata a volontari e lavoratori. Ogni giorno vengono serviti circa 3.400 pasti attraverso sei stazioni di ristorazione, con un corner gluten free, che utilizza monoporzioni di Elior Ristorazione, e uno vegano. Tra i tavoli si alternano delegazioni di tutto il mondo. La mensa è aperta 24 ore su 24.
Palestra e tempo libero
Anche la palestra interna del Villaggio è aperta 24 ore su 24. Si tratta di uno dei 22 centri allestiti da Technogym nei sette siti dei Giochi, a cui si aggiungono 15 training center nelle venue di gara. Le attrezzature superano il migliaio e coprono tutte le aree, dalle linee di forza al cardio. Nei momenti di pausa, alcuni atleti scelgono di rilassarsi con una partita a calcio balilla o nella sala videogiochi.
La sala regia dei capi missione
Al quinto piano si trova la sala regia, dove i capi missione lavorano e seguono le gare su un maxischermo, che è anche un medagliere.
Assistenza sanitaria e team medici
All’interno del Villaggio sono presenti un policlinico, un piccolo distaccamento dell’ospedale Niguarda e alcune sale dedicate alla fisioterapia. Ma le delegazioni hanno anche i propri team sanitari. Quello italiano è guidato dalla dottoressa Maria Rosaria Squeo, affiancata dalla fisiatra Flavia Farnacconi e dai fisioterapisti Maurizio Zaia e Stefania Tarsi. Il supporto medico-clinico comprende diverse strumentazioni, tra cui ecografi per la valutazione muscoloscheletrica e cardiologica, onde d’urto, tecar e laser. Gli atleti restano comunque seguiti anche dai rispettivi medici di squadra.
Spazi funzionali e momenti di coordinamento
Il Villaggio comprende anche spazi riservati a specifiche funzioni, come il Centro Antidoping, l’area del Policlinico, la sala dedicata alla preghiera e la zona destinata al relax mentale, pensati per tutelare la privacy e il benessere degli atleti. Nella sala conferenze dei capi delegazione, ogni due giorni, si tiene un incontro per fare il punto sulla vita all’interno del Villaggio e per coordinare le procedure di gara e le cerimonie.
Villaggio olimpico di Cortina: spazio karaoke
Nel Villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo, all’interno dell’area comune, è presente anche uno spazio dedicato al karaoke, dotato di una pianola.
Le casette di legno
Il villaggio, di dimensioni contenute, conta 377 casette di legno da un piano. Ciascuna è divisa in due moduli, ognuno da due persone. Può ospitare oltre 1.400 persone. Ogni due moduli, uno è attrezzato per gli atleti paralimpici in arrivo a marzo. Le casette, poi, verranno cedute a un campeggio austriaco.