Paralimpiadi invernali 2026, tutte le discipline e le regole

Introduzione

Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate. In programma dal 6 al 15 marzo, la quattordicesima edizione dei Giochi paralimpici ospiterà circa 660 atleti che, provenienti da oltre 50 Paesi e impegnati in 79 gare, saranno impegnati in sei discipline sportive. Ecco tutti gli sport protagonisti alle Paralimpiadi invernali e le loro relative regole.