Dalla prima edizione di Örnsköldsvik 1976, che contava solo due sport e 250 partecipanti, il programma si è arricchito: oltre a sci alpino e di fondo, assisteremo a prove di biathlon, curling in carrozzina, snowboard e para ice hockey. Le competizioni sono suddivise in categorie (standing, sitting e vision impaired) per garantire equità in base alla disabilità.