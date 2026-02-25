Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapereSport
Introduzione
Domenica si sono concluse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e già ieri la fiamma delle Paralimpiadi ha iniziato il suo percorso da Stoke Mandeville, nel Regno Unito. Dopo l'approdo in Italia, a Torino, oggi il passaggio a Milano. Domani andrà a Roma e viaggerà coinvolgendo 501 tedofori fino al prossimo 6 marzo, data della cerimonia di apertura a Verona
Quello che devi sapere
Cerimonia di apertura a Verona: al via 660 atleti di 50 nazioni
Venerdì 6 marzo l’Arena di Verona, lo stesso scenario che ha celebrato la fine delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ospiterà la cerimonia di apertura delle 14esime Paralimpiadi invernali. L'evento vedrà la partecipazione di circa 660 atlete e atleti provenienti da 50 nazioni, impegnati in sei discipline differenti distribuite tra Milano, Cortina e Tesero. I Giochi si concluderanno il 15 marzo presso lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina.
Prima edizione nel 1976: oggi sono sei gli sport in programma
Dalla prima edizione di Örnsköldsvik 1976, che contava solo due sport e 250 partecipanti, il programma si è arricchito: oltre a sci alpino e di fondo, assisteremo a prove di biathlon, curling in carrozzina, snowboard e para ice hockey. Le competizioni sono suddivise in categorie (standing, sitting e vision impaired) per garantire equità in base alla disabilità.
Italia con 42 atleti partecipanti: si punta a fare meglio di Pechino
La delegazione azzurra punta a migliorare l'11esimo posto di Pechino 2022: allora furono sette le medaglie totali. La spedizione italiana schiererà al vi 42 atleti: tra loro anche lo sciatore Giacomo Bertagnolli, vincitore dei due ori azzurri di quattro anni fa. Le gare saranno dislocate tra la pista Olympia delle Tofane, Tesero e l’Arena Santa Giulia di Milano.
Milano, Cortina e Tesero: la suddivisione delle sedi per specialità
Il modello, dunque, resta quello diffuso che bene ha figurato durante le Olimpiadi. Nel dettaglio, la Ice Hockey Arena di Milano Santa Giulia ospiterà l'hockey su ghiaccio, a Cortina d'Ampezzo sono in programma le gare di sci alpino, snowboard e curling, a Tesero quelle di fondo e di biathlon.
Il presidente del Cip: "Avvicinare sempre più persone allo sport"
"La nostra delegazione è particolarmente competitiva nello sci e nel fondo, ma non solo", ha sottolineato il presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip) Marco Giunio De Sanctis, ricordando però che l'obiettivo principale non sono le medaglie, ma "la possibilità di portare un numero sempre maggiore di persone a fare sport".
Quanto costano i biglietti e dove si possono acquistare
I biglietti per i Giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026 sono in vendita unicamente sul portale ticketing ufficiale: Biglietteria ufficiale di Milano Cortina 2026 - Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. L'89% dei biglietti è disponibile a meno di 35 euro, con i biglietti a partire da 10 euro per i bambini sotto i 14 anni.