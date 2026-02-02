Introduzione

Le Olimpiadi invernali tornano in Italia dopo vent’anni per la XXV edizione. Un’edizione diffusa, da Milano a Cortina, da Bormio a Livigno, dalle Tofane ad Anterselva, da Predazzo a Tesero. Gli sport che vedremo sono sedici, centosedici gli eventi da medaglia. Gli italiani in gara sono 196: ecco i più attesi, il calendario delle finali e le principali speranze di medaglie azzurre