Le Olimpiadi invernali tornano in Italia dopo vent’anni per la XXV edizione. Un’edizione diffusa, da Milano a Cortina, da Bormio a Livigno, dalle Tofane ad Anterselva, da Predazzo a Tesero. Gli sport che vedremo sono sedici, centosedici gli eventi da medaglia. Gli italiani in gara sono 196: ecco i più attesi, il calendario delle finali e le principali speranze di medaglie azzurre
Gli italiani alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina
Per gli atleti italiani che partecipano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina le gare iniziano già il 4 febbraio, ma le prime medaglie saranno assegnate dal 7 e cioè il giorno dopo la Cerimonia di Apertura che si terrà allo stadio Giuseppe Meazza il 6. Ecco, giorno per giorno, gli italiani più attesi, il programma delle finali e le principali speranze di medaglie azzurre.
Il 7 febbraio
Il 7 febbraio si comincia subito con Dominik Paris e Giovanni Franzoni a caccia di un podio sulla Stelvio, mentre Francesca Lollobrigida - da vicecampionessa olimpica in carica - punta forte sui 3mila metri.
Le gare più attese
- Sci alpino: Discesa libera maschile - Dominik Paris e Giovanni Franzoni - (11.30)
- Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km femminile (13.00)
- Pattinaggio di velocità: 3.000 m femminili - Francesca Lollobrigida - (16.00)
- Snowboard: Finale big air maschile (19.30)
- Salto con gli sci: Trampolino normale individuale femminile (19.57)
L’8 febbraio
Domenica 8, invece, Sofia Goggia e le altre sciatrici affronteranno la discesa libera; la staffetta mista proverà a bissare una medaglia nel biathlon; la squadra dello snowboard sarà impegnata nello slalom gigante parallelo; mentre Davide Ghiotto gareggerà sui 5mila.
Le gare più attese
- Sci alpino: Discesa libera femminile - Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni - (11.30)
- Sci di fondo: Skiathlon 10 km+10 km maschile (12.30)
- Biathlon: Staffetta mista 4x6 km - Team Italia - (14.05)
- Snowboard: Small final PGS (slalom gigante parallelo) femminile (14.26)
- Snowboard: Big final PGS (slalom gigante parallelo) femminile - Lucia Dalmasso - (14.29)
- Snowboard: Small final PGS (slalom gigante parallelo) maschile (14.36)
- Snowboard: Big final PGS (slalom gigante parallelo) maschile - Aaron March, Ronald Fischnaller e Maurizio Bormolini - (14.39)
- Pattinaggio di velocità: 5.000 m maschili - Occhi su Davide Ghiotto - (16.00)
- Slittino: Individuale maschile (18.34)
- Pattinaggio di figura: Gara a squadre (singolo maschile, programma libero) (21.55)
Il 9 febbraio
Lunedì 9 c’è l'esordio di Flora Tabanelli nello slopestyle.
Le gare più attese
- Sci freestyle: Finale freeski slopestyle femminile - Occhi su Flora Tabanelli - (12.30)
- Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale) (14.00)
- Pattinaggio di velocità: 1.000 m donne (17.30)
- Snowboard: Finale big air femminile (19.30)
- Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (20.12)
Il 10 febbraio
Il 10 speranze per la staffetta mista di short track, per la 20 km di biathlon e per le finali del curling misto, dove l'Italia punta a difendere il titolo con Constantini-Mosaner.
Le gare più attese
- Sci freestyle: Finale freeski slopestyle maschile (12.30)
- Short track: Staffetta mista - Team Italia - (12.56)
- Sci di fondo: Finale sprint tecnica classica femminile (13.13)
- Sci di fondo: Finale sprint tecnica classica maschile (13.25)
- Biathlon: 20 km individuale maschile - Tommaso Giacomel - (13.30)
- Sci alpino: Combinata a squadre femminile (slalom speciale) (14.00)
- Curling: Finale 3°/4° posto doppio misto (14.05)
- Curling: Finale 1°/2° posto doppio misto - Team Italia - (18.05)
- Slittino: Individuale femminile (18.34)
- Salto con gli sci: Evento a squadre miste (20)
L’11 febbraio
Mercoledì 11 l'attenzione sarà ancora su Paris-Franzoni e sulla coppia Vittozzi-Wierer nella 15 km di biathlon.
Le gare più attese
- Sci alpino: Super G maschile - Paris e Franzoni - (11.30)
- Combinata nordica: Individuale trampolino normale maschile (10 km tecnica libera) (13.45)
- Biathlon: 15 km individuale femminile - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - (14.15)
- Sci freestyle: Finale moguls femminile (14.55)
- Pattinaggio di velocità: 1.000 m maschili (18.30)
- Slittino: Doppio femminile (2ª run) (18.53)
- Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio (Danza libera) (19.30)
- Slittino: Doppio maschile (2ª run) (19.44)
Il 12 febbraio
Ancora Goggia in pista il 12 con il Super G, dove è attesa anche Federica Brignone, mentre Omar Visentin, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana puntano a replicare le medaglie di Pechino.
Le gare più attese
- Sci alpino: Super G donne - Sofia Goggia e Federica Brignone - (11.30)
- Sci freestyle: Finale moguls maschile (12.55)
- Sci di fondo: 10 km tecnica libera femminile (13.00)
- Snowboard: Finale cross maschile (13.45)
- Snowboard: SBX Cross maschile (Small Final) (14.56)
- Snowboard: SBX Cross maschile (Big Final) - Omar Visentin - (15.01)
- Pattinaggio di velocità: 5.000 m femminili - Francesca Lollobrigida - (16.30)
- Slittino: Staffetta a squadre (18.30)
- Snowboard: Finale halfpipe femminile (19.30)
- Short track: 500 m femminili - Arianna Fontana - (21.31)
- Short track: 1.000 m maschili (21.43)
Il 13 febbraio
Il 13 altro giro in giostra per Giacomel nella 10 km sprint del biathlon e per Giotto nei 10mila e opportunità di medaglia per l'ex oro olimpico Michela Moioli nello snowboard cross.
Le gare più attese
- Sci di fondo: 10 km tecnica libera maschile (11.45)
- Biathlon: Sprint 10 km maschile - Tommaso Giacomel - (14)
- Snowboard: SBX cross femminile (Small Final) (14.41)
- Snowboard: SBX cross femminile (Big Final) - Michela Moioli - (14.46)
- Pattinaggio di velocità: 10.000 m maschili - Davide Ghiotto -(16.00)
- Pattinaggio di figura: Individuale maschile (programma libero) (19.00)
- Snowboard: Finale halfpipe maschile (19.30)
- Skeleton: Singolo maschile (21.05)
Il 14 febbraio
Biathlon protagonista anche il giorno di San Valentino con la sprint femminile 7,5 km e l'inseguimento maschile 12,5 km.
Le gare più attese
- Sci freestyle: Dual moguls femminile (Small Final) (11.46)
- Sci freestyle: Dual moguls femminile (Big Final) (11.48)
- Sci di fondo: Staffetta 4x7,5 km femminile (12.00)
- Sci alpino: Slalom gigante maschile (13.30)
- Biathlon: Sprint 7,5 km femminile - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - (14.00)
- Pattinaggio di velocità: 500 m maschili (16.00)
- Skeleton: Singolo femminile (19.44)
- Salto con gli sci: Individuale maschile trampolino lungo (19.57)
- Short track: 1.500 m maschili (22.34)
Il 15 febbraio
Il 15 sarà tempo anche del gigante femminile con le speranze per Brignone.
Le gare più attese
- Biathlon: Inseguimento 12,5 km maschile - Tommaso Giacomel - (11.15)
- Sci freestyle: Dual moguls maschile (Small Final) (11.46)
- Sci freestyle: Dual moguls maschile (Big Final) (11.48)
- Sci di fondo: Staffetta 4x7,5 km maschile (12.00)
- Sci alpino: Slalom gigante femminile - Federica Brignone (13.30)
- Snowboard: Cross a squadre miste (Big Final) (14.40)
- Biathlon: Inseguimento 10 km femminile - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer (14.45)
- Pattinaggio di velocità: 500 m femminili (17.03)
- Skeleton: Evento a squadre miste (18)
- Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo (19.57)
Il 16 febbraio
Lunedì 16 ci sono di nuovo Flora Tabanelli nel Big Air e Arianna Fontana nei 1000.
Le gare più attese
- Short track: 1.000 m femminili - Arianna Fontana - (12.42)
- Sci alpino: Slalom speciale maschile (13.30)
- Sci freestyle: Finale freeski big air donne - Flora Tabanelli (19.30)
- Pattinaggio di figura: Coppie artistico (Programma libero) (20)
- Salto con gli sci: Evento a squadre maschile (20.20)
- Bob: Monobob femminile (21.06)
Il 17 febbraio
Martedì 17 Miro Tabanelli cercherà di soddisfare le aspettative nel Big Air. Grande attesa anche per le staffette del pattinaggio di velocità.
Le gare più attese
- Snowboard: Finale slopestyle femminile (13.00)
- Combinata nordica: Individuale maschile trampolino lungo (10 km di fondo) (13.45)
- Biathlon: Staffetta 4x7,5 km maschile (14.30)
- Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre maschile (Finale A) (16.28)
- Pattinaggio di velocità: Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre femminile (Finale A) (16.47)
- Sci freestyle: Finale big air maschile - Miro Tabanelli (19.30)
- Bob: Bob a due maschile (21.05)
Il 18 febbraio
Attenzione allo short track mercoledì 18: staffetta femminile - senza l'infortunata Martina Valcepina - e Pietro Sighel nei 500. Poco prima Pellegrino-Barp cercheranno di farsi valere nella team sprint 10km.
Le gare più attese
- Sci freestyle: Finale aerials femminile (12.30)
- Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera donne (11.45)
- Sci di fondo: Finali sprint a squadre tecnica libera maschile - Pellegrino-Barp (12.15)
- Snowboard: Finale slopestyle maschile (12.30)
- Sci alpino: Slalom speciale femminile (13.30)
- Biathlon: Staffetta 4x6 km femminile (14.45)
- Short track: Staffetta 3.000 m donne - Team Italia (20.59)
- Short track: 500 m maschili - Pietro Sighel - (21.29)
Le gare più attese del 19 febbraio
- Sci freestyle: Finale aerials maschile (11.30)
- Sci alpinismo: Sprint femminile (13.55)
- Combinata nordica: Team sprint maschile trampolino lungo (2x7,5 km) (14.00)
- Sci alpinismo: Sprint maschile (14.15)
- Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo femminile (14.40)
- Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo femminile (19.10)
Le gare più attese del 20 febbraio
- Sci freestyle: Ski cross femminile (Small Final) (13.10)
- Sci freestyle: Ski cross femminile (Big Final) (13.15)
- Biathlon: Mass start 15 km maschile (14.15)
- Pattinaggio di velocità: 1.500 m femminili (16.30)
- Curling: Finale 3/4° posto torneo maschile (19.05)
- Sci freestyle: Finale halfpipe maschile (19.30)
- Short track: Staffetta 5.000 maschile (21.29)
- Short track: 1.500 m femminili (22.03)
Le gare più attese del 21 febbraio
- Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica maschile (11.00)
- Sci freestyle: Finale aerials a squadre miste (11.45)
- Sci freestyle: Ski cross maschile (Big Final) (13.15)
- Sci alpinismo: Finale staffetta mista (13.30)
- Curling: Finale 3°/4° posto torneo femminile (14.05)
- Pattinaggio di velocità: Mass start maschile (16.40)
- Pattinaggio di velocità: Mass start femminile (17.15)
- Curling: Finale 1°/2° posto torneo maschile (19.05)
- Sci freestyle: Finale halfpipe femminile (19.30)
- Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo maschile (20.40)
Le gare più attese del 22 febbraio
- Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica femminile (10.00)
- Curling: Finale 1°/2° posto torneo femminile (11.05)
- Bob: a quattro maschile (12.15)
- Hockey su ghiaccio: Finale 1°/2° posto torneo maschile (14.10)
