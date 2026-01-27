Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano. La mappa delle strade chiuseSport
Introduzione
Milano si blinda per le Olimpiadi Invernali, in programma in città (e a Cortina d’Ampezzo e dintorni) dal 6 al 22 febbraio. Molte le modifiche alla circolazione dei mezzi. Alcune limitazioni non sono valide solo durante specifici eventi, come le scuole chiuse in occasione della cerimonia di apertura, ma anche per tutta la durata dei Giochi, come stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica lo scorso 14 gennaio. Lo stesso succederà poi per le Paralimpiadi, in calendario dal 6 al 15 marzo. Ecco le aree interessate dalle restrizioni.
Quello che devi sapere
Milano-Cortina 2026, modifiche viabilità: il Villaggio Olimpico
A ospitare le delegazioni degli atleti sarà il Villaggio Olimpico, nella zona dello scalo Porta Romana. Dalle ore 7 di lunedì 26 gennaio alle 24 del 23 febbraio (così come dalle 7 del 27 febbraio e fino alle 24 del 20 marzo), in via Lorenzini (da via Adamello a via Ripamonti) verrà istituito il senso unico in direzione Ripamonti. Previsto il divieto di sosta, così come la rimozione e lo svuotamento dei cestini della spazzatura e la rimozione dei servizi di sharing.
Per approfondire: Olimpiadi Milano Cortina 2026, le location di tutti gli eventi e delle gare. FOTO
MiCo-Milano Convention Center, quartiere Portello
Dalle 7 di domenica 25 gennaio e fino alle 24 del 23 febbraio è disposta l’interdizione a tutti i veicoli in via Scarampo (controviale e corsie taxi) e in viale Teodorico (fino a via Gattamelata, andando in direzione piazza Firenze), nella zona del MiCo-Milano Convention Center al quartiere Portello, centro media internazionali per i Giochi e hub operativo per gli addetti ai lavori. Stesse limitazione per le Paralimpiadi, dalle 7 del 5 marzo alle 24 del 16 marzo.
Per approfondire: Olimpiadi Milano Cortina, Ice: "Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei Giochi"
La zona del Westin Palace, Piazza della Repubblica
Protocollo di sicurezza in vigore anche nei dintorni del Westin Palace, da sempre scelto per ospitare delegazioni, ospiti istituzionali e dirigenti sportivi. È quindi stop al traffico dei veicoli in Piazza della Repubblica, lato via Panfilo Castaldi, con divieto di sosta, svuotamento e rimozione dei cestini, sospensione alla circolazione dei mezzi ATM di superficie e rimozione dei servizi di sharing e delle aree stallo per i taxi. Si parte alle 19 del 31 gennaio e si torna alla normalità dalle 24 del 23 febbraio.
Per approfondire: Milano-Cortina, Massimo Boldi escluso dai tedofori: “Parole inopportune”. Lui si scusa
Divieto di sosta intorno a Palazzo Giureconsulti
Sede istituzionale di rappresentanza, intorno a Palazzo Giureconsulti (a due passi dal Duomo) è divieto di sosta in Passaggio Santa Margherita-via Santa Margherita (da via Grossi a via Farne), in via Mengoni (da via Grossi a Piazza Duomo) e in via Mercanti. Restrizioni attive dalle 19 del 31 gennaio alle 24 del 23 febbraio. Qui non sono però previste ulteriori limitazioni al traffico dei veicoli.
Milano Ice Hockey Arena, quartiere Santa Giulia
Uno dei principali centri sportivi di queste Olimpiadi sarà la neonata Milano Ice Hockey Arena del quartiere Santa Giulia. Ecco quindi che dalle 7 del 5 febbraio alle 24 del 22 febbraio (e poi dalle 7 del 6 marzo fino alle 24 del 17 marzo) è disposto il divieto di transito e di sosta (nei giorni di gara e fatti salvi i previsti piani di viabilità e mobilità) nella nuova strada tra rotonda via del Futurismo e diagonale, via Bonfadini da Largo Gonzaga all’accesso PSA1 e via Mecenate da rotonda R1 a R2. I citati piani di viabilità e mobilità prevedono un senso unico tra la rotonda che collega via Pizzolpasso e via Russolo, con la circolazione verso via Russolo.
Milano Ice Park (Mip) – Roh Fiera
Nell’area di Roh Fiera c’è invece il Mip-Milano Ice Park, un’altra sede delle gare olimpiche. Qui c’è il divieto di transito e di sosta, sempre durante le gare e “fatti salvi i previsti piani di viabilità e mobilità”, in viale Porta Ovest da viale degli Alberghi a rotonda cargo 5 (carreggiata attigua al polo fieristica). Limitazioni dalle 7 del 5 febbraio alle 24 del 22 febbraio.
Milano Ice Skating Arena Assago (Msk)
Dalle 7 del 6 febbraio alle 24 del 21 febbraio scattano le interdizioni veicolari e di sosta in via G. Di Vittorio (da ingresso del campo sportivo al vsa) per le gare alla Msk-Milano Ice Skating Arena Assago.
Gli eventi: Palazzo Marino e La Scala, 2 febbraio
Poi ci sono le limitazioni legate ai singoli eventi. Il 2 febbraio a Milano arriva il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: alle 17 c’è la presentazione dei Giochi a Palazzo Marino e al Teatro La Scala. Divieto di traffico e divieto di accesso anche ai pedoni, dalle 15 fino a mezzanotte, in Largo Abbado, via Santa Margherita, piazza Scala, via Manzoni, via Case Rotte, largo Mattioli, via Verdi e via dell’Orso. Stop ai mezzi ATM di superficie.
5 febbraio – Fabbrica del Vapore
Per le 19 del 5 febbraio è in programma la cena di benvenuto della presidente del Cio Kirsty Coventry, alla Fabbrica del Vapore. Dalle 14 alle 24 chiudono piazzale Baiamonti, via Ceresio, piazzale Cimitero Monumentale, via Bramante (da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale), via Niccolini (da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale), via Luigi Nono, via Messina (da via Cenisio a via Fioravanti), via Procaccini, piazza Coriolano, via Cenisio (da via Messina a via Nono) e via Galileo Ferraris. In quelle via sarà anche sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM, e la metropolitana non effettuerà le fermate di Monumentale e Cenisio.
6 febbraio – Palazzo Reale
Alle 17 del 6 febbraio si tiene il cocktail di benvenuto per Sergio Mattarella, a Palazzo Reale. Dalle 14 alle 21 non si potrà passare (nemmeno a piedi) per piazza Missori, via Giuseppe Mazzini, piazza Duomo, via Giuseppe Mengoni, largo Claudio Abbado, via Santa Margherita, piazza Scala, via Manzoni, piazza Fontana, via San Clemente, via delle Ore, via Santa Tecla, largo Schuster, via Palazzo Reale, via Francesco Pecorari, via Rastrelli, via Paolo da Cannobbio, via Flavio Baracchini, via Alberico Albricci e via Larga. Sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM e la metropolitana non effettuerà le fermate di Duomo e Missori.
6 febbraio – l'apertura dei Giochi: tutta la città
A San Siro andrà in scena lo spettacolo per la cerimonia d’inizio dei Giochi, dalle 20 del 6 febbraio. E quindi, dalle ore 13 alle 24 sono interdette al traffico piazzale Lotto, via Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Federico Tesio, via Rospiglioso (da piazza Esquilino), via Dessiè, via Harar, via Patroclo, via Fetone, via privata del Centauro, via Bisanzio e via Pegaso. Sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM. Già prima (dalle 15), per facilitare il passaggio delle autorità da Palazzo Reale a San Siro chiudono piazza del Duomo, via Martini, piazza Fontana, l’uscita contromano in via Verziere, largo Augusto, corso di Porta Vittoria, via F.Sforza, via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, viale Ferdinando di Savoia, piazza San Gioachimo, viale della Liberazione, via M. Goia, viale Sondrio (corsia Atm), viale Nazario Sauro (corsia Atm), viale Lancetti (corsia Atm), via Resegone (corsia Atm), viale Jenner (corsia Atm), piazzale Nigra (corsia Atm), piazzale Lugano (corsia Atm), cavalcavia Bacula (corsia Atm), sopraelevata Monte Ceneri, sopraelevata R. Serra, piazza Stuparich, viale Elia, piazzale Lotto, via Diomede, via Ippodromo, via Patroclo e via Achille.
Per approfondire: Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026