Uno dei principali centri sportivi di queste Olimpiadi sarà la neonata Milano Ice Hockey Arena del quartiere Santa Giulia. Ecco quindi che dalle 7 del 5 febbraio alle 24 del 22 febbraio (e poi dalle 7 del 6 marzo fino alle 24 del 17 marzo) è disposto il divieto di transito e di sosta (nei giorni di gara e fatti salvi i previsti piani di viabilità e mobilità) nella nuova strada tra rotonda via del Futurismo e diagonale, via Bonfadini da Largo Gonzaga all’accesso PSA1 e via Mecenate da rotonda R1 a R2. I citati piani di viabilità e mobilità prevedono un senso unico tra la rotonda che collega via Pizzolpasso e via Russolo, con la circolazione verso via Russolo.

La Milano Ice Hockey Arena - ©IPA/Fotogramma