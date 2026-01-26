Cerimonia apertura Olimpiadi a Milano, viabilità e scuole: cosa cambia

L’arrivo della Fiamma olimpica è previsto per il 5 febbraio, quando sarà a Sesto San Giovanni. Da lì e fino alla cerimonia d’inaugurazione, il cui orario di inizio è stato fissato dalle 20 del giorno dopo, i tedofori porteranno il simbolo dei Giochi a toccare diverse vie della città che saranno in quei minuti temporaneamente chiuse al traffico. Il percorso della Fiamma olimpica a Milano, via per via e ora per ora è disponibile sul sito di Sky Sport. Il giorno 6 febbraio in particolare, oltre al passaggio della Fiamma e alla cerimonia di per sé, sono in programma diversi eventi collegati e l’arrivo di diverse personalità pubbliche importanti, che hanno portato a stilare un dettagliato piano di sicurezza e di cambiamenti della viabilità in città.



