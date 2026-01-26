Cerimonia apertura Olimpiadi a Milano, viabilità e scuole: cosa cambia

Introduzione
Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura è in programma il 6 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza a San Siro. L’evento, come spiegato dagli organizzatori, “vedrà esibirsi artisti internazionali di grande successo”, tra cui Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli, oltre agli attori Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. Un grande spettacolo dunque, per un evento che riporta i Giochi in Italia a vent’anni di distanza da Torino 2006, ma che inevitabilmente avrà un impatto su Milano: dalle scuole chiuse alla viabilità modificata, sono molti infatti i cambiamenti previsti a cui prestare attenzione.
Quello che devi sapere
L’arrivo della Fiamma olimpica
L’arrivo della Fiamma olimpica è previsto per il 5 febbraio, quando sarà a Sesto San Giovanni. Da lì e fino alla cerimonia d’inaugurazione, il cui orario di inizio è stato fissato dalle 20 del giorno dopo, i tedofori porteranno il simbolo dei Giochi a toccare diverse vie della città che saranno in quei minuti temporaneamente chiuse al traffico. Il percorso della Fiamma olimpica a Milano, via per via e ora per ora è disponibile sul sito di Sky Sport. Il giorno 6 febbraio in particolare, oltre al passaggio della Fiamma e alla cerimonia di per sé, sono in programma diversi eventi collegati e l’arrivo di diverse personalità pubbliche importanti, che hanno portato a stilare un dettagliato piano di sicurezza e di cambiamenti della viabilità in città.
Leggi anche: Milano Cortina, Fontana: “Eventuale presenza dell'Ice solo per sicurezza di Vance e Rubio”
Come cambia la viabilità a Milano il 2 febbraio
Il primo evento che impatterà sulla viabilità a Milano è, in base al piano redatto della Prefettura, il 2 febbraio dalle ore 17 presso Palazzo Marino e il Teatro Alla Scala: in quell’occasione al presidente della Repubblica Sergio Mattarella saranno presentati i Giochi Olimpici. In quella data, dalle 14 fino a mezzanotte, saranno interdette ai veicoli Largo Abbado, via Santa Margherita, piazza Scala, via Manzoni, via Case Rotte, largo Mattioli, via Verdi e via dell’Orso. In quelle via sarà anche sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM.
Come cambia la viabilità a Milano il 5 febbraio
Prima della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, anche il 5 febbraio è un giorno da segnare sul calendario: alle 19 infatti, presso la Fabbrica del Vapore, si terrà la cena di benvenuto del Presidente del Cio. In questa occasione dalle 14 fino a mezzanotte saranno interdette al traffico veicolare piazzale Baiamonti, via Ceresio, piazzale Cimitero Monumentale, via Bramante (da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale), via Niccolini (da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale), via Luigi Nono, via Messina (da via Cenisio a via Fioravanti), via Procaccini, piazza Coriolano, via Cenisio (da via Messina a via Nono) e via Galileo Ferraris. In quelle via sarà anche sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM, e la metropolitana non effettuerà le fermate di Monumentale e Cenisio.
Il giorno della Cerimonia d’apertura dei Giochi
Il giorno certamente più complesso dal punto di vista della viabilità sarà il 6 febbraio, giorno della Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Sono molti gli eventi previsti quel giorno:
- Alle 17 a Palazzo Reale si terrà il cocktail di benvenuto del Presidente della Repubblica. In questa occasione, dalle 14 alle 21, saranno interdette al traffico veicolare piazza Missori, via Giuseppe Mazzini, piazza Duomo, via Giuseppe Mengoni, largo Claudio Abbado, via Santa Margherita, piazza Scala, via Manzoni, piazza Fontana, via San Clemente, via delle Ore, via Santa Tecla, largo Schuster, via Palazzo Reale, via Francesco Pecorari, via Rastrelli, via Paolo da Cannobbio, via Flavio Baracchini, via Alberico Albricci e via Larga. Inoltre in quelle vie sarà anche sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM, e la metropolitana non effettuerà le fermate di Duomo e Missori.
- Sempre alle ore 17, però in Triennale, è previsto anche il cocktail con i ministri dello Sport. In questa occasione, dalle 14 alle 21, saranno interdette al traffico veicolare viale Alemagna, via Moliere e via Milton. Inoltre in quelle vie sarà anche sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM.
La chiusura delle scuole il 6 febbraio
Altre novità che interessano la città il 6 febbraio sono arrivate dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito il 21 gennaio per effettuare un “aggiornato punto di situazione in merito ai profili di sicurezza pubblica correlati agli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026”. In questa occasione si è deciso che il 6 febbraio saranno chiuse le scuole nelle zone interessate dal passaggio della Fiamma Olimpica e dallo svolgimento di numerosi eventi connessi. Resteranno dunque chiusi gli “istituti scolastici di ogni ordine e grado siti all’interno dell’anello cittadino corrispondente all’area delimitata da viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi, viale Misurata, anche con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul traffico cittadino”.
La tutela dello spazio aereo
Oltre all’intervento sulle scuole, il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha sottolineato le “esigenze di tutela dello spazio aereo e degli scali aeroportuali del territorio”, deliberando la “sospensione del traffico aereo privato e di droni per l’Aeroporto di Milano Linate e per l’Aeroporto di Milano Bresso, dalle ore 16 del 4 febbraio fino alle ore 22 del 7 febbraio”. Inoltre “nel medesimo periodo è stato disposto il divieto di sorvolo al traffico aereo privato e di droni sull’intero territorio del Comune di Milano, nonché presso i Comuni di Assago e di Rho limitatamente alle aree ove insistono le venues olimpiche. Rimangono invece garantiti i voli commerciali”.
L’arrivo delle autorità allo stadio
Il 6 febbraio a San Siro arriveranno, come detto, molte autorità da tutto il mondo per l’apertura dei Giochi Olimpici. È stato dunque predisposto un “percorso dei dignitari”, che collegherà il Palazzo Reale con il Giuseppe Meazza. Dunque dalle 15 alle 22 saranno interdette al traffico veicolare piazza del Duomo, via Martini, piazza Fontana, l’uscita contromano in via Verziere, largo Augusto, corso di Porta Vittoria, via F.Sforza, via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, viale Ferdinando di Savoia, piazza San Gioachimo, viale della Liberazione, via M. Goia, viale Sondrio (corsia Atm), viale Nazario Sauro (corsia Atm), viale Lancetti (corsia Atm), via Resegone (corsia Atm), viale Jenner (corsia Atm), piazzale Nigra (corsia Atm), piazzale Lugano (corsia Atm), cavalcavia Bacula (corsia Atm), sopraelevata Monte Ceneri, sopraelevata R. Serra, piazza Stuparich, viale Elia, piazzale Lotto, via Diomede, via Ippodromo, via Patroclo e via Achille. Per quanto concerne via Diomede, via Patroclo e via Achille l’orario di chiusura è esteso fino alle 24. In quelle via sarà anche sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM.
La Cerimonia di apertura delle Olimpiadi
La Cerimonia che segna l’inizio dei Giochi, come detto, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza a partire dalle ore 20 del 6 febbraio. In questa occasione dalle ore 13 alle 24 saranno interdette al traffico veicolare piazzale Lotto, via Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Federico Tesio, via Rospiglioso (da piazza Esquilino), via Dessiè, via Harar, via Patroclo, via Fetone, via privata del Centauro, via Bisanzio e via Pegaso. In quelle via sarà anche sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM.
L’accensione del Braciere Olimpico a Piazza Sempione
Infine, l’ultimo atto di questa splendida e impegnativa giornata olimpica sarà l’accensione del Braciere in piazza Sempione, prevista per le ore 22. E dunque, dalle ore 15 alle 24, saranno interdette al traffico veicolare corso Sempione (da via Canova a piazza Sempione), via Giovanni Gherardini, via Piermarini (da piazza dei Volontari a piazza Sempione), via Sangiorgio (da piazza dei Volontari a piazza Sempione), via Guerrazzi (da piazza dei Volontari a piazza Pagano), via Pagano (da via Canova a piazza Sempione), via Cirillo (da via Peschiera a corso Sempione), via Cagnola (da via Cirillo a piazza Sempione) e via Bertani. In quelle via sarà anche sospesa la circolazione dei mezzi dell’ATM.
Leggi anche: Milano-Cortina: piano sicurezza al via, tra zone rosse e traffico aereo limitato