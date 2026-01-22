Scuole chiuse il giorno dell’avvio dei Giochi invernali, controlli rafforzati nell’intero capoluogo lombardo e limitazioni del traffico aereo. Ecco le principali misure ascolta articolo

Countdown sempre più vicino al termine per l’inizio di Milano Cortina. I giochi olimpici si apriranno il prossimo 6 febbraio: mancano meno di tre settimane e la città lombarda alza il livello di attenzione alla sicurezza. Le istituzioni e le forze dell'ordine hanno definito un piano di sicurezza specifico per gestire al meglio l'evento. Numerose sono le misure decise per assicurare l’inizio e il proseguio dei giochi in tutta sicurezza. Le scelte sono state prese e comunicate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e al quale hanno partecipato il sindaco Sala e i vertici territoriali delle Forze di Polizia.

Zone rosse Il cuore del maxi piano sicurezza della città di Milano è l’istituzione di cinque zone rosse, che saranno in vigore dal 2 al 22 febbraio, nelle aree considerate più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi degli eventi e ai percorsi ufficiali. In particolare, la torcia Olimpica transiterà per molti quartieri del centro città, tra cui City Life, piazza Sant'Ambrogio, piazza Vetra, Porta Venezia e via Monte Napoleone per terminare in piazza Duomo, qui saranno rafforzati i controlli e limitati gli accessi. In più, sempre in occasione della cerimonia di apertura, il 6 febbraio, è prevista anche la chiusura delle scuole nelle zone interessate, per ridurre spostamenti e affollamenti. Gli istituti scolastici all'interno della circonvallazione esterna saranno chiusi. Alle aziende viene consigliato il ricorso allo smart working al fine di alleggerire la pressione su trasporti e viabilità. Leggi anche Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi tappa a Venezia: il percorso