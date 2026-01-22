Offerte Sky
Milano-Cortina: piano sicurezza al via, tra zone rosse e traffico aereo limitato

Cronaca

Scuole chiuse il giorno dell’avvio dei Giochi invernali, controlli rafforzati nell’intero capoluogo lombardo e limitazioni del traffico aereo. Ecco le principali misure 

Countdown sempre più vicino al termine per l’inizio di Milano Cortina. I giochi olimpici si apriranno il prossimo 6 febbraio: mancano meno di tre settimane e la città lombarda alza il livello di attenzione alla sicurezza. Le istituzioni e le forze dell'ordine hanno definito un piano di sicurezza specifico per gestire al meglio l'evento. Numerose sono le misure decise per assicurare l’inizio e il proseguio dei giochi in tutta sicurezza. Le scelte sono state prese e comunicate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e al quale hanno partecipato il sindaco Sala e i vertici territoriali delle Forze di Polizia.

Zone rosse

Il cuore del maxi piano sicurezza della città di Milano è l’istituzione di cinque zone rosse, che saranno in vigore dal 2 al 22 febbraio, nelle aree considerate più sensibili della città, con particolare attenzione ai luoghi degli eventi e ai percorsi ufficiali. In particolare, la torcia Olimpica transiterà per molti quartieri del centro città, tra cui City Life, piazza Sant'Ambrogio, piazza Vetra, Porta Venezia e via Monte Napoleone per terminare in piazza Duomo, qui saranno rafforzati i controlli e limitati gli accessi. In più, sempre in occasione della cerimonia di apertura, il 6 febbraio, è prevista anche la chiusura delle scuole nelle zone interessate, per ridurre spostamenti e affollamenti. Gli istituti scolastici all'interno della circonvallazione esterna saranno chiusi. Alle aziende viene consigliato il ricorso allo smart working al fine di alleggerire la pressione su trasporti e viabilità. 

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi tappa a Venezia: il percorso

Limitazioni del traffico aereo privato

Particolare attenzione è stata riservata alla tutela dello spazio aereo e degli scali aeroportuali. In tale ambito, il Comitato ha deliberato, per gli aeroporti di Milano Linate e Milano Bresso, la sospensione del solo traffico aereo privato e dei voli di droni dalle ore 16 del 4 febbraio fino alle ore 22 del 7 febbraio. Nello stesso arco temporale è stato inoltre disposto il divieto di sorvolo, sempre per il traffico aereo privato e per i droni, sull’intero territorio del Comune di Milano e, limitatamente alle aree interessate dalle sfilate olimpiche, anche sui comuni di Assago e Rho. La sospensione - fa sapere la prefettura - non riguarda i voli di linea e il traffico commerciale.

Fermarsi non è un’opzione: Beppe Romele verso Milano Cortina

