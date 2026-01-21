Le ipotesi formulate in passato dall’amministrazione comunale hanno trovato piena applicazione con il ritocco verso l’alto dell’imposta di soggiorno. Per gli alloggi destinati agli affitti brevi e alle case vacanza milanesi, il tributo giornaliero è stato portato a 9,50 euro, una soglia molto vicina al tetto massimo fissato per le strutture alberghiere di fascia alta. La scelta, sostenuta con forza dal sindaco Giuseppe Sala per contribuire al finanziamento dell’organizzazione olimpica, incide direttamente sulle tariffe pagate dai visitatori e obbliga i locatori a una gestione amministrativa estremamente accurata per evitare multe e irregolarità. Parallelamente, sul piano nazionale è ormai stabilizzata l’aliquota della cedolare secca al 26%. Il trattamento agevolato al 21% resta utilizzabile soltanto per un singolo immobile indicato dal contribuente, mentre per tutte le ulteriori unità scatta l’imposizione più elevata. Cambia anche la soglia oltre la quale l’attività viene considerata imprenditoriale: con tre appartamenti in gestione scatta ora l’obbligo di partita IVA e di presentazione della SCIA, trasformando una gestione familiare in un’attività a tutti gli effetti professionale.

