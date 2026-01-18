Nel corso dell’anno, come emerge dal report, diversi mercati storicamente caratterizzati da canoni elevati hanno registrato correzioni significative. In Germania, per esempio, Amburgo ha fatto registrare -11,2%, Berlino -9,6%, Stoccarda -9,4% e Francoforte -7,3%: queste città hanno segnato i cali più marcati dei canoni per le stanze, confermando un progressivo rientro dopo anni di forte crescita. Riduzioni dei prezzi per le stanze sono state osservate anche in alcune città italiane, come Bologna (-6,4%), Firenze (-3,2%) e Milano (-2,4%), che nel 2025 hanno interrotto il trend di aumenti registrato negli anni precedenti. Tuttavia, non mancano le eccezioni: Rotterdam (+6,3%), Düsseldorf (+5,7%) e Valencia (+4,9%) hanno registrato aumenti dei canoni, seguite da Roma (+4,8%) e Budapest (+2,8%).