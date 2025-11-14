Affitti a universitari, in grandi città percentuale sale a oltre 11%

Se si prendono in considerazione solo le grandi città italiane, la percentuale di affitti a studenti cresce e nella prima parte dell’anno si attesta mediamente all’11,1%. Nel 2024 e nel 2023 si fermava intorno al 9%, mentre anche in questo caso tra il 2019 e il 2022 le percentuali erano più contenute e oscillavano tra il 5% e il 6%.

Se si guarda solo a Roma, si vede che nel primo semestre del 2025 la percentuale di affitti a studenti si è attestata al 14,2% sul totale dei contratti stipulati.

In città, in particolare, ci sono grosse differenze di prezzo in base alla zona valutata. Per un monolocale in zona Bovisa, ad esempio, la richiesta media è di 700 euro, cifra che sale a 1000 euro per quartieri più richiesti e serviti, come Bocconi, Garibaldi e Corso Genova. I bilocali invece prevedono una spesa media di 1000 euro per Bovisa, 1300 per Porta Romana e Sant'Agostino, costo che sale a 1400 per Corso Genova.

