Affitti, per studenti è boom di stanze singole: i prezzi nelle città

Introduzione
Le camere doppie sono sempre meno richieste e Milano e Roma sono ancora le città più proibitive. È quanto emerge da un report di SoloAffitti sul mercato delle locazioni universitarie per studenti. Tuttavia - si rileva in una nota - dopo gli incrementi degli ultimi anni, i canoni di affitto per gli studenti sembrano aver raggiunto il tetto massimo.
Quello che devi sapere
I prezzi al Nord
In molte città del Nord la prospettiva è di stabilità, con la sola Milano che, come spesso accade, anticipa i trend nazionali: le stanze singole oscillano tra i 650 e i 700 euro, con un leggero segnale di contrazione. Tra le altre grandi città - si legge - Torino, Trieste e Genova presentano i prezzi più accessibili in assoluto al Nord, con stanze singole generalmente comprese tra i 300 e i 400 euro, e punte fino a 450-500 euro per soluzioni di qualità superiore o in posizione strategica.
I prezzi al Centro
Al Centro - secondo SoloAffitti - Roma è la più costosa, con canoni intorno ai 600 euro. A seguire, Firenze e Pisa, dove si prediligono zone centrali o ben collegate, con prezzi tra i 300 e i 350 euro in media, e punte fino a 450 euro per stanze con bagno privato.
I prezzi al Sud
A Bari, i canoni per una singola si collocano tra i 250 e i 350 euro. Il tetto massimo al Sud si registra a Napoli, dove è possibile trovare una singola stando nella fascia 250-500 euro al massimo. A Catanzaro i prezzi vanno dai 200 ai 250 euro, con valori superiori solo per stanze nuove e molto ampie. Anche a Catania e Palermo le singole vanno per la maggiore. A Palermo, i prezzi oscillano tra i 250 e i 350 euro, raramente superando i 400 euro anche per soluzioni migliori.
Gli aumenti
Sempre sul fronte prezzi, anche secondo l'ultimo rapporto di Immobiliare.it Milano guida la classifica con 732 euro al mese per una singola, seguita da Bologna con 632 euro, Firenze 606 euro e Roma 575 euro. Gli aumenti più forti rispetto allo scorso anno si registrano a Trento, dove si passa da 381 a 544 euro (+163 euro, +42,78%), Modena da 385 euro a 506 euro (+121 euro, +31,43%) e Brescia da 399 euro a 519 euro (+120 euro,+30,08%).
Udu: "Studiare sta diventando un lusso"
"La media di 613 euro per una stanza singola mette in evidenza un tema che l'Udu ha sempre rivendicato: l'esigenza di un reale investimento in politiche abitative che mettano al centro la residenzialità pubblica anziché incentivare quella privata, che necessariamente specula sui bisogni concreti di studenti e studentesse. L'abitare è un diritto, non un lusso. E studiare sta diventando un lusso", sostiene Alessandro Bruscella, coordinatore nazionale dell'Udu, l'Unione degli universitari.
Bernini: "60mila domande per studentati finanziati dal Pnrr"
"Sul caro affitto, stiamo cercando di fare studentati universitari velocissimamente", ha detto pochi giorni fa la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della visita al tecnopolo Dama di Bologna. "C'è una nuova fase che è quella degli studentati finanziati dal Pnrr - spiega Bernini - che dovrà concludersi nel 2026, per cui abbiamo quasi raggiunto le 60.000 domande" soprattutto da gruppi privati "tra ammessi, ammissibili e protocollati. Sono già 60.000 domande - aggiunge - che era il target che noi ci stavamo proponendo e che garantiremo per la realizzazione anche oltre il 2026".
Difficoltà anche per il personale docente e non docente
Un caro prezzi che colpisce non solo gli studenti. Ad esempio Uil Scuola denuncia per l'anno scolastico 2025-2026 gravi difficoltà a Firenze per trovare alloggi a prezzi sostenibili per il personale fuori sede - docenti e non docenti - assegnato alle scuole fiorentine e toscane. "Anche quest'anno registriamo enormi difficoltà per il personale scolastico fuori sede, costretto a trasferirsi a Firenze da altre regioni per poter lavorare - spiega Cristiano Di Donna, segretario Uil Scuola Firenze - Il carovita e i canoni di affitto ormai insostenibili stanno diventando un ostacolo reale alla continuità didattica. Il costo medio per 50 metri quadri, spesso in condizioni al limite del decoro, per un affitto a Firenze è di 1.107 euro al mese". Per Uil Scuola la stima di precari prevista a Firenze per questo anno scolastico è di circa 4.500 docenti di cui due terzi potrebbero essere fuori sede. Simile la situazione per i docenti di sostegno (1.700 precari) e per il personale tecnico ed amministrativo (circa 950).
