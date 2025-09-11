Affitti, per studenti è boom di stanze singole: i prezzi nelle città

"Sul caro affitto, stiamo cercando di fare studentati universitari velocissimamente", ha detto pochi giorni fa la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della visita al tecnopolo Dama di Bologna. "C'è una nuova fase che è quella degli studentati finanziati dal Pnrr - spiega Bernini - che dovrà concludersi nel 2026, per cui abbiamo quasi raggiunto le 60.000 domande" soprattutto da gruppi privati "tra ammessi, ammissibili e protocollati. Sono già 60.000 domande - aggiunge - che era il target che noi ci stavamo proponendo e che garantiremo per la realizzazione anche oltre il 2026".