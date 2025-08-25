Gli affitti brevi "cannibalizzano" il mercato? Ecco i dati di Milano

I contratti di affitto breve e case vacanze in Italia, secondo gli ultimi dati del ministero del Turismo, sono 691.961, e di questi circa 504mila sono in regola con il Cin, circa l'87%. I numeri sono emersi nel corso di Refuture, Forum dell'economia immobiliare a Roma, che si è tenuto a febbraio 2025. Proprio a partire da quest’anno, infatti, è obbligatorio il Codice identificativo nazionale, che deve essere assegnato a ogni immobile in affitto breve. A gennaio 2025, quasi il 79% delle strutture ricettive e degli appartamenti registrati nella banca dati (451.262 su 571.411) ne risultava in possesso. Sul sito internet istituito dal ministero del Turismo è possibile monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento nei vari territori.

