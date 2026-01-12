A partire dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove regole che puntano a migliorare la qualità dei servizi relativi alla vendita di contratti per la fornitura di luce e gas. Alle aziende viene chiesto di adottare ulteriori miglioramenti nei rapporti con la clientela, a partire dai tempi di risposta dei reclami. Ciascun sito internet ufficiale gestito dal venditore deve dotarsi di moduli telematici tramite i quali i clienti possono avviare un reclamo. A prescindere dalla modalità, i venditori sono tenuti a fornire una risposta motivata al cliente entro 30 giorni solari dal momento in cui la richiesta viene inoltrata. I tempi raddoppiano a 60 giorni nel caso di rettifiche sulla fatturazione e arrivano a 90 se il documento ha emissione quadrimestrale. La scadenza delle risposte scende poi a 15 giorni solari se la rettifica è relativa a una doppia fatturazione. Una seconda novità contenuta nel Testo integrato Tiqv è rappresentata dall’obbligo per i venditori di fornire indennizzi automatici in caso di sforamento sui tempi di risposta. Il cliente riceverà in questo caso un accredito in bolletta che va tra i 25 e i 75 euro a seconda del ritardo.

Per approfondire: Bollette luce e gas, reclami celeri e stretta sull’attesa al call center: le novità Arera