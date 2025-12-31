In particolare, dall’1 gennaio 2026 sarà di 27,97 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per il 'cliente tipo' (con consumi di 2.000 kWh all'anno e potenza impegnata di 3kW) vulnerabile (che ha almeno una delle condizioni tra: più di 75 anni, percettore di bonus sociale, soggetto con disabilità, residente in un modulo abitativo di emergenza o isola minore non interconnessa, utilizzatore di apparecchiature salva-vita) servito in Maggior Tutela. La spesa per la materia energia sarà di 13,75 centesimi di euro (49,2% del totale della bolletta) per i costi di approvvigionamento dell'energia, in diminuzione del 3,5% rispetto al quarto trimestre 2025; 2,24 centesimi di euro (8% del totale della bolletta) per la commercializzazione al dettaglio, invariato rispetto al quarto trimestre 2025. La spesa per il trasporto e la gestione del contatore sarà di 6,18 centesimi di euro (22,1% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della trasmissione e distribuzione, in diminuzione del 1,6% rispetto al quarto trimestre 2025. La spesa per gli oneri di sistema sarà di 3,03 centesimi (10,8% del totale della bolletta) in diminuzione del 3,3% rispetto al quarto trimestre 2025. Le imposte saranno 2,77 centesimi (9,9% del totale della bolletta) e comprendono l'Iva e le accise, in diminuzione dello 2,5% rispetto al quarto trimestre 2025. Gli oneri generali di sistema nel primo trimestre 2026 prevedono la componente tariffaria Asos a sostegno delle energie rinnovabili che pesa per il 94,59% degli oneri generali (69,34% per gli incentivi alle fonti rinnovabili e 25,25% per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica). La componente Arim, a copertura dei rimanenti oneri generali, pesa complessivamente per il 5,41% degli oneri generali ed è ripartita per lo 0,66% per la promozione dell'efficienza energetica (solo in relazione alle misure per lo sviluppo tecnologico e industriale) e 4,75% per i regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci.

Leggi anche: Bollette luce e gas, nel 2026 stimato risparmio di 200 euro a famiglia: i dati