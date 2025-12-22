Bollette luce e gas, nel 2026 stimato risparmio di 200 euro a famiglia

La previsione è stata elaborata da Facile.it tenendo conto dei consumi di una famiglia tipo. In particolare il costo del gas calerà del 12%, passando dai 1.691 euro del 2025 ai 1.493 euro del 2026. Riduzione del 2% invece per quanto riguarda l’elettricità ascolta articolo

Circa 200 euro in meno sulle bollette di luce e gas nel 2026. Una buona notizia per le famiglie italiane che, in un periodo di carovita dove arrivare a fine mese sembra sempre più difficile, possono contare per lo meno sulla diminuzione delle tariffe per le utenze domestiche. A dirlo sono le stime di Facile.it: per una famiglia con fornitura nel mercato libero a tariffa variabile, il risparmio potrebbe arrivare a 212 euro tra luce e gas. Secondo questi calcoli, la spesa complessiva dovrebbe fermarsi a 2.236 euro, con un calo del 9% rispetto ai 2.450 euro del 2025.

Luce e gas Scendendo nel dettaglio di elettricità e fornitura del gas, il sito che compara le tariffe online ha stimato che il risparmio maggiore riguarderà la bolletta del gas. In questo caso, infatti, il costo passerà dai 1.691 euro del 2025 ai 1.493 euro del 2026, con un calo del 12%. Risparmio minore per quanto riguarda invece la luce, che scende del 2%. La stima è stata fatta tenendo conto delle abitudini di una famiglia tipo, che consuma circa 2.700 kWh per l'elettricità e 1.400 smc per il gas.