Finora, i consumatori hanno potuto annullare i propri piani di viaggio senza penali se nel luogo di destinazione si verificano circostanze “inevitabili e straordinarie”. La nuova normativa estende questa possibilità anche a eventi inevitabili e straordinari che si verificano nel luogo di partenza, o che comunque potrebbero incidere in modo significativo sul viaggio. Non c’è però una regola precisa per stabilire cosa è grave e cosa non lo è: la valutazione sarà effettuata ogni volta, caso per caso. Le raccomandazioni ufficiali di viaggio possono però costituire un’indicazione in tal senso.

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