"Ognuno deve fare la propria parte per tentare di ridurre i disagi e contenere l'impatto economico sul turismo", conclude Rebecchi. "Gli operatori turistici hanno il compito di informare tempestivamente i clienti e di verificare le condizioni contrattuali sugli annullamenti e le riprotezioni, attenendosi alle indicazioni della Farnesina. Alle imprese del trasporto aereo e agli operatori del turismo spetta il compito di una pianificazione prudenziale, accompagnata da una comunicazione chiara con i viaggiatori e gli operatori del turismo organizzato. Anche i viaggiatori devono fare la propria parte, controllando lo stato dei voli esclusivamente sui canali ufficiali delle compagnie e consultando regolarmente il sito di Viaggiare sicuri, oltre a comprendere che tutti gli operatori del settore stanno affrontando una grave situazione emergenziale e straordinaria”.