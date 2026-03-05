"Soddisfazione" è stata espressa da Confartigianato, CNA e Casartigiani. Il provvedimento viene definito dalle tre Confederazioni un "segnale di grande attenzione" verso un sistema produttivo che rappresenta il 98% dell'economia nazionale. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il senatore Adolfo Urso ha commentato: “Un risultato atteso da ben più di dieci anni che diventa finalmente realtà. Diamo prima attuazione all'art.18 della legge 180 del 2011, rafforzando in modo concreto il sostegno alle micro, piccole e medie imprese e all'artigianato, cuore del nostro Made in Italy, con misure per la crescita, l'innovazione e il credito”. Ecco alcune delle principali misure previste dal provvedimento.

