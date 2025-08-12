Recensioni online, stop alla verifica dell’identità: cosa cambia

Ma quindi quali sono le reali novità del decreto? La disposizione del ddl per le piccole e medie imprese, che i senatori si preparano a rielaborare, conserva l'obiettivo di avere "recensioni online affidabili e fatte da chi ha realmente usato o comprato il prodotto o il servizio". Per raggiungere questo scopo, si prevede di richiedere solo contenuti "dettagliati e appropriati", con il diritto di replica e la possibilità di cancellare i commenti su richiesta degli esercenti alle piattaforme web in caso di palese falsità o eccessi. Inoltre, viene modificato il limite di tempo per la validità dei commenti: non andranno più inseriti entro quindici giorni, ma entro novanta. Infine, viene inoltre eliminato il divieto di attribuire recensioni a prodotti o servizi diversi da quelli effettivamente valutati. Resta proibita la compravendita di commenti, anche tra imprenditori e intermediari, e la promozione o il condizionamento delle recensioni tramite incentivi, a prescindere dalla loro effettiva pubblicazione online