Recensioni online, regole più stringenti per gli utenti. Le novità

Introduzione

In arrivo una corposa stretta sulle recensioni online. Il fenomeno dei commenti falsi continua a causare gravi danni alle imprese, influenzando dal 6% al 30% del proprio fatturato. Il governo intende introdurre l'obbligo per gli utenti di identificazione, con una dimostrazione chiara di aver usufruito del prodotto o del servizio recensito. Le aziende possono anche chiedere un "diritto all'oblio" sulle vecchie recensioni (più di due anni) o in caso di pronto intervento dopo le segnalazioni degli utenti inerenti al prodotto o al servizio. I compiti di vigilanza spettaranno all'Antitrust, che potrà imporre multe salate in caso di mancato rispetto della normativa.