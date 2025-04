Concordato preventivo biennale 2025, definite le modalità di adesione

Introduzione

Un provvedimento, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, definisce nero su bianco l'aggiornamento delle modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi alla proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Come si legge nel documento, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, vengono fornite istruzioni sull’accettazione e sulla revoca all’istituto fiscale. Ecco cosa sapere