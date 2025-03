Concordato preventivo, dalle scadenze alla flat tax, cosa cambia?

Introduzione

Il 13 marzo è arrivato il via libera dal Cdm alla proroga dal 31 luglio al 30 settembre dell'adesione al concordato preventivo, escludendo chi adotta il regime forfetario. Non solo. Viene rivisto il sistema di calcolo delle imposte dovute e si interviene sulle cause di decadenza dal patto con il Fisco, sulle società e sui soci, fornendo una norma di interpretazione autentica e dunque valida anche retroattivamente. Inoltre, cambiano anche le modalità di calcolo delle imposte dovute.

Nel 2024 la misura ha coinvolto meno contribuenti di quanti ci si potesse aspettare: solo 600mila. Da qui la decisione di alcuni aggiustamenti. Ecco cosa sapere