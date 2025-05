Btp Italia, verso emissione 27 maggio: quale rendimento attendersi

Introduzione

Stanno per tornare i Btp Italia: come annunciato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, da martedì 27 a venerdì 30 maggio 2025 si terrà una nuova emissione del titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione italiana. Lo strumento, spiega ancora il sito del ministero, è pensato soprattutto per il risparmiatore individuale. Non è però ancora noto il tasso minimo garantito, che sarà comunicato il giorno prima dell’emissione.

Il nuovo Btp Italia avrà una durata di 7 anni, prevede cedole semestrali e anche un premio finale extra pari all’1% per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza prevista il 4 giugno 2032. Inoltre come avvenuto per le precedenti emissioni, il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi distinte.