Come mette in luce lo studio della Cgil, tra gli elementi più penalizzanti per la questione salariale vi sono la tipologia contrattuale e il tempo di lavoro: i lavoratori con contratti a termine e part time hanno salari lordi annuali medi rispettivamente di 10,3 mila e 11,8 mila euro. Anche peggio la situazione per chi cumula le due condizioni, che vede ridursi ulteriormente il proprio salario lordo annuale medio fino a 7,1 mila euro. Numeri molto più bassi della media del salario lordo annuale per il settore privato, che nel 2023 si attestava a 23.662 euro (con un aumento nominale salariale medio del 3,5% rispetto al 2022, troppo poco per compensare l’inflazione al 5,9% nello stesso periodo).

