Imprese, a rischio tre milioni di potenziali lavoratori in dieci anni

Introduzione

Quasi 3 milioni di lavoratori in meno entro i prossimi 10 anni: a dichiararlo è la Cgia di Mestre, che sottolinea come questo pericolo rischi di mettere in seria difficoltà le piccole imprese, che potrebbero essere costrette a ridurre gli organici a causa dell’impossibilità di procedere ad assunzioni. A perdere la metà dei lavoratori sarebbero soprattutto le regioni del Sud mentre, tra le province più colpite, si segnalano quelle di Nuoro e del Sud Sardegna in termini percentuali, quella di Napoli in termini assoluti.