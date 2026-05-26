Introduzione

Tra schiarite e nuove tensioni, la guerra in Medio Oriente con il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz continua a gettare un'ombra di incertezza sui viaggi estivi. Secondo i vettori aerei, in caso di mancato accordo tra Stati Uniti e Iran i disagi per la carenza di carburante jet-fuel potrebbero avere un impatto sui cieli non prima di ottobre. Estate salva dunque? Molte incognite restano, e il Codacons ha diffuso linee guida su polizze e diritti a rimborsi o risarcimenti anche alla luce della normativa Ue.