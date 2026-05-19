Aerei, c'è ancora rischio carenza jet fuel? Le prospettive

Negli ultimi giorni anche il ministro per l’Ambiente e per la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha cercato di spegnere le preoccupazioni. “Non rimaniamo senza carburanti anche sul fronte del jet fuel. Il 50% di quella che è la necessità del Paese lo produciamo già noi. È vero che si tratta del 50%, il resto viene importato però la valutazione che dobbiamo fare ad esempio a livello di continente europeo è che la prevalenza totale europea viene dal Golfo persico e questo - osserva - automaticamente determina una serie di restrizioni e difficoltà che si stanno manifestando per le compagnie aeree, questo è solo un esempio”.