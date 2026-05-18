L’indagine ha coinvolto 411 giovani tra i 20 e i 30 anni che hanno concluso gli studi universitari negli ultimi due anni. Il quadro che ne deriva è piuttosto chiaro: per sette neolaureati su dieci il talento non viene riconosciuto in modo adeguato nel mercato del lavoro italiano e, di conseguenza, elementi come stipendio, qualità dell’ambiente professionale ed esperienze di crescita influenzano sempre di più le decisioni sul proprio futuro, incluso il possibile trasferimento all’estero.

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