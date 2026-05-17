Spese condominiali, come pagarle con un bollettino Mav. La guida

Secondo un sondaggio condotto da ANAMMI, l’Associazione Nazional-europea degli Amministratori d’Immobili, fra i suoi 13mila iscritti, la morosità - ovvero chi non paga le spese di condominio - è un fenomeno che negli ultimi anni ha registrato alcuni picchi di crescita. La ragione principale dell’aumento è da ricercarsi nelle difficoltà economiche dei condòmini (38,8%). Tuttavia, a poca distanza (36%) gli associati segnalano fra le cause anche lo scarso rispetto delle regole. Per il 25% degli intervistati, è invece l’incapacità di gestione delle finanze che porta a rinviare il pagamento degli oneri condominiali. La geografia dal fenomeno - spiega l’ANAMMI - vede in testa Roma, secondo il 22,38% degli interpellati, e Milano, per il 9,3% dei soci. Altri capoluoghi seguono a grande distanza, come Venezia (3,9%) Firenze e Napoli (3,2%), a dimostrazione che il fenomeno pesa in particolare nelle metropoli. Gli immobili condominiali che soffrono maggiormente la morosità sono in genere di grandi dimensioni (35,53%) e in periferia (35,26%). Per il 14% degli amministratori, il problema colpisce però anche i condomìni dei quartieri più ricchi o abitati da persone anziane (13,95%).

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