Fisco, rottamazione quinquies estesa a cartelle comunali e multe stradali: come funzionaEconomia
Introduzione
Arriva l’ok alla definizione agevolata delle posizioni debitorie verso gli enti locali. La misura consente a chi ha ricevuto cartelle relative a Imu, Tari, tassa di soggiorno e canoni concessori di regolarizzare la propria posizione versando soltanto l’importo originario dovuto, senza applicazione di sanzioni né interessi. Lo stesso meccanismo viene esteso anche alle multe stradali. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
La novità
Tutto nasce da un emendamento inserito nel decreto fiscale, approvato alla Camera con il voto di fiducia, che amplia la cosiddetta rottamazione quinquies ai debiti con Regioni e Comuni. Non si tratta però di un automatismo: ogni ente locale può scegliere autonomamente se aderire o meno alla misura. Le eventuali delibere dovranno essere rese pubbliche sui siti istituzionali entro il 30 giugno. Le domande di adesione potranno invece essere presentate tra il 16 settembre e il 31 ottobre.
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Debiti e cartelle coinvolte
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, comprendendo sia entrate tributarie sia non tributarie di Regioni ed enti locali. Nel perimetro rientrano imposte come Imu, Tari, imposta di soggiorno, tributo sulla pubblicità e diritti sulle affissioni pubbliche. Sono inclusi anche canoni patrimoniali e corrispettivi per servizi pubblici locali. La misura si estende inoltre alle sanzioni per violazioni del Codice della strada elevate dalla polizia locale.
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Modalità di pagamento
Il contribuente può scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure la rateizzazione. Nel primo caso, il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2027. In alternativa, è possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenze fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2027. In questo modo la rateizzazione può arrivare fino a nove anni complessivi. Sulle somme dilazionate si applicano interessi pari al 3% annuo, calcolati dal 1° febbraio 2027.
Effetti della misura
La norma interviene anche su una disparità di trattamento segnalata dall’Anci: in precedenza, crediti come accertamenti fiscali, tariffe non pagate e multe non potevano essere oggetto di definizione agevolata se affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La rottamazione locale permette invece il pagamento della sola quota capitale, eliminando interessi, sanzioni e oneri di riscossione (restano solo i costi procedurali). Nei casi di sanzioni pure, vengono azzerate anche le maggiorazioni, come gli incrementi semestrali delle multe stradali. Si tratta comunque di uno strumento facoltativo, che i Comuni potranno adottare in base a valutazioni tecniche e organizzative, anche per migliorare la gestione delle entrate e concentrare le risorse sui controlli.
Sospensione delle procedure e decadenza
L’adesione alla rottamazione comporta la sospensione delle eventuali azioni esecutive in corso a partire dal 31 gennaio 2027. Si perde il beneficio della definizione agevolata in caso di mancato pagamento della prima rata (o dell’unica soluzione scelta) oppure se, nel piano rateale, non vengono saldate due rate anche non consecutive o l’ultima del piano. In caso di decadenza, quanto già versato viene considerato come acconto sul debito complessivo, riprendono i termini ordinari di prescrizione e le posizioni tornano pienamente esigibili, senza possibilità di nuova rateizzazione.
I giorni di tolleranza
Come prevede un emendamento della Lega, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies potranno pagare la prima e unica rata o l'ultima del piano di rateizzazione con 5 giorni di tolleranza. Una possibilità concessa non a tutti, ma solo per chi sceglie di pagare in un'unica soluzione o per l'ultima rata del piano di rateizzazione. Si decade invece dal beneficio nel caso di "mancato o insufficiente versamento" o, solo per l'unica rata o l'ultima, anche in caso di "tardivo versamento superiore a cinque giorni".
Scadenze e adesione
Gli enti locali hanno tempo fino al 30 giugno per pubblicare la delibera di adesione nei propri siti istituzionali. Successivamente, dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione metterà a disposizione dei contribuenti i dati utili per individuare le posizioni definibili. Le domande potranno essere inviate in via telematica tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, secondo le modalità indicate dall’agente della riscossione. Le istanze potranno essere integrate fino alla scadenza finale del 31 ottobre. Entro il 31 dicembre 2026, infine, verrà comunicato l’importo complessivo dovuto insieme al piano di pagamento scelto.
Critiche sui tempi
Per l’Anci, il provvedimento rappresenta un passo positivo, ma necessita di alcune correzioni. In particolare, il termine del 30 giugno viene giudicato troppo ravvicinato per i circa 980 Comuni che andranno al voto nel maggio 2026. Per questo, viene proposta una proroga almeno al 31 luglio 2026 per gli enti coinvolti nelle elezioni amministrative, così da consentire decisioni più equilibrate.
Imposta di trascrizione
Tra gli emendamenti approvati figura anche una revisione dell’Imposta provinciale di trascrizione (art. 10-bis), tributo rilevante per Province e Città metropolitane. La novità riguarda il criterio di riferimento per le società di leasing e noleggio auto, che dovranno versare l’imposta nel territorio in cui si trova la sede operativa principale, e non più la sede legale. L’obiettivo è contrastare pratiche elusive legate alla localizzazione “strategica” delle sedi in territori a minore imposizione. La norma disciplina, inoltre, i casi degli operatori esteri e garantisce agli enti locali l’accesso gratuito ai dati necessari ai controlli.
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