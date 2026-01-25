Le persone controllate da 423.328 pattuglie su strade e autostrade sono state 2.014.439 e le infrazioni contestate pari a 1.602.794. Questi sono i dati più significativi dell’attività relativa al 2025 della Polizia stradale. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312, 362.792 sulla rete autostradale. Ritirate anche 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione. Decurtati 2.794.271 punti. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 821.444, di cui 11.126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sono stati 1.469.

