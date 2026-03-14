Petrolio, perché i prezzi salgono nonostante il rilascio delle scorte

A differenza del petrolio, il prezzo dell’oro ha arrestato, per il momento, la sua corsa. Nelle ore successive ai raid Usa-Israele che il 28 febbraio scorso hanno aperto il conflitto con l’Iran, le quotazioni del metallo, considerato il bene rifugio per eccellenza, erano passate da 5.296 a 5.423 dollari per oncia. A inizio marzo, tuttavia, il prezzo ha registrato una discesa a 5.085 dollari per oncia, sei punti in meno in termini percentuali. Nonostante l’escalation, le quotazioni si sono assestate su livelli compresi tra 5.050 e 5.200 dollari.