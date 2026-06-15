Rottamazioni, le novità per i contribuenti tra vantaggi e scadenze

Il Decreto Fiscale ha esteso la definizione agevolata prevista per i debiti fiscali e contributivi anche alle entrate locali di Comuni e Regioni (come Imu, Tari, bollo auto e multe stradali) i cui ruoli sono stati affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023. L'applicazione non è automatica. Il singolo Comune deve approvare una specifica delibera, pubblicarla sul proprio sito internet e comunicarla ad AdeR. Per effetto di un emendamento al Decreto Accise, il termine inizialmente fissato per consentire agli enti locali di deliberare l'adesione e inviare la comunicazione ufficiale ad AdeR è stato prorogato dal 30 giugno al 31 luglio 2026. Per i contribuenti l'adesione è rinviata al prossimo autunno.

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