Prezzo caffè sempre più alto, le città in cui costa di più. CLASSIFICA

Introduzione

Il prezzo del caffè è in aumento negli ultimi anni a causa di diversi fattori che fanno salire i costi di produzione. Per esempio, a incidere sono l’aumento delle bollette di luce e gas, le tasse da pagare e anche il meteo. I fenomeni climatici estremi hanno dato un duro colpo ai Paesi principali produttori, come Brasile e Vietnam. Giuseppe Lavazza, presidente dell'omonima azienda italiana produttrice di caffè, ha spiegato al Financial Times che serviranno almeno due buoni raccolti per ricostituire le scorte, e che il mercato rimane troppo instabile per pensare a una riduzione dei prezzi al dettaglio. Intanto, il Centro di formazione e ricerca sui consumi ha individuato le città italiane dove una tazzina di caffè viene venduta al prezzo più alto.