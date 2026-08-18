Carburanti, in 30 anni prezzo benzina raddoppiato e diesel triplicato

Carburanti, in 30 anni prezzo della benzina raddoppiato e diesel triplicato: il confrontoEconomia
Introduzione
Negli ultimi 30 anni il prezzo dei carburanti in Italia è aumentato esponenzialmente: quello della benzina è quasi duplicato, mentre quello del gasolio è praticamente triplicato. A denunciarlo è il Codacons, che ha messo a confronto il prezzo medio dei carburanti registrato nel secondo trimestre del 1996 con quello dello stesso periodo del 2026. Ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
Da 0,929 euro a 1,854 euro al litro: la benzina a +99,7%
Nel secondo trimestre del 1996, fare benzina costava di norma 0,929 euro al litro: il prezzo medio era pari a 928,51 euro per mille litri. Oggi, 30 anni dopo, la stessa quantità di benzina costa in media 1.854,34 euro, cioè 1,854 euro al litro. Significa, calcola l'associazione a difesa dei consumatori, che nell'arco di questi tre decenni il prezzo della benzina è cresciuto del +99,7%: ormai è praticamente il doppio.
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Da 0,73 euro a 2,019 euro al litro: il diesel a +176,6%
Ma è ancora più pesante l'andamento del gasolio. Nel secondo trimestre del 1996 il prezzo medio era pari a 730,07 euro per 1.000 litri (0,730 euro al litro), mentre nel 2026 ha raggiunto i 2.019,33 euro per 1.000 litri (cioè 2,019 euro al litro). L'incremento è del 176,6%: oggi il diesel costa quindi circa 2,8 volte in più rispetto a trent'anni fa.
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Quanto pesano gli aumenti sul classico pieno da 50 litri
Arrotondando, si può dire che nell’arco di tempo esaminato dal Codacons c'è stato un aumento vicino al 100% per la benzina e al 177% per il gasolio. Tradotto sul classico pieno da 50 litri, questo vuol dire che per la benzina si è passati da circa 46,43 euro del 1996 agli attuali 92,72 euro, con una maggiore spesa di oltre 46 euro a pieno. Per il diesel l'esborso è salito da 36,50 a 100,97 euro, quasi 64,5 euro in più per ogni rifornimento.
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Codacons: "Governo intervenga con misure strutturali"
Il costo di benzina e gasolio, ricorda l'associazione, si riflette sia sui trasporti e sulla distribuzione delle merci che più in generale sulla spesa delle famiglie. Per il Codacons "il governo deve intervenire sui prezzi alla pompa con misure strutturali, individuando strumenti realmente in grado di contenere i listini e tutelare gli automobilisti".
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I prezzi della benzina e del diesel del 17 agosto
Ieri, 17 agosto, l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) segnalava prezzi dei carburanti stabili sulla rete stradale, ma in crescita su quella autostradale. Sulla prima, la benzina in modalità self service si attestava a 1,992 euro al litro, il gasolio arrivava a 2,093 euro al litro, dopo i rialzi della scorsa settimana. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self service è di 2,071 euro al litro per la verde (il giorno prima era di 2,070 euro) e di 2,170 euro al litro per il diesel (il giorno prima era di 2,169 euro).
Gli effetti dei rincari sull’inflazione ancora da quantificare
I rincari di benzina e diesel avranno un effetto sulle tasche degli italiani che non è ancora del tutto chiaro. Guardando all’inflazione, afferma il Codacons, le ultime stime dell’Istat (che a luglio la davano al 2,9%, in rialzo) non tengono infatti ancora conto della "fiammata dei carburanti partita solo nella seconda metà” del mese scorso. "L'inflazione al 2,9% si traduce, considerata la totalità della spesa per consumi, in una maggiore spesa da +959 euro annui per la famiglia tipo, +1.324 euro per un nucleo con due figli. I rincari di benzina e gasolio tuttavia faranno sentire i propri effetti sull'inflazione e sui prezzi al dettaglio solo nei prossimi dati comunicati dall'Istat, ma intanto la vera stangata è quella che si è abbattuta sulle tariffe di luce e gas", analizza il Codacons.
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