Carburanti, in 30 anni prezzo benzina raddoppiato e diesel triplicato

I rincari di benzina e diesel avranno un effetto sulle tasche degli italiani che non è ancora del tutto chiaro. Guardando all’inflazione, afferma il Codacons, le ultime stime dell’Istat (che a luglio la davano al 2,9%, in rialzo) non tengono infatti ancora conto della "fiammata dei carburanti partita solo nella seconda metà” del mese scorso. "L'inflazione al 2,9% si traduce, considerata la totalità della spesa per consumi, in una maggiore spesa da +959 euro annui per la famiglia tipo, +1.324 euro per un nucleo con due figli. I rincari di benzina e gasolio tuttavia faranno sentire i propri effetti sull'inflazione e sui prezzi al dettaglio solo nei prossimi dati comunicati dall'Istat, ma intanto la vera stangata è quella che si è abbattuta sulle tariffe di luce e gas", analizza il Codacons.

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