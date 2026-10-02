Spread Btp-Bund sopra i 120 punti, ecco cosa sta succedendo e perché

Giovedì, prima che la Legge di bilancio venisse presentata in Consiglio dei ministri, il tasso sui titoli decennali francesi ha raggiunto il livello più elevato dal 2002: segnale della crescente sfiducia degli investitori verso il debito transalpino. Il rendimento delle obbligazioni sul mercato secondario è schizzato al 4,92%, e Parigi non registrava un tale record da luglio 2002, quando il tasso superò il 5%. Lo spread tra rendimenti tedeschi e francesi, inoltre, ha raggiunto i 131 punti percentuali: il livello più alto dal 2012. Infine, secondo i dati diffusi dall'Insee (l’Istituto nazionale francese di statistica), il debito pubblico francese è arrivato a 3.595 miliardi di euro, pari al 119% del Pil. Il timore degli investitori è quindi che la Francia abbia difficoltà a risanare i conti pubblici, ed è per questo che il rendimento degli Oat francesi decennali si è avvicinato al 5%.

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