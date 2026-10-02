Bonus Colonnine, boom di wallbox per la mobilità elettrica: i dati

La crescita della ricarica privata si riflette anche nella distribuzione geografica delle richieste. Nel 2026 è Roma a occupare la prima posizione, con il 14,5% del totale. La capitale sorpassa così Milano, che un anno fa era in testa e ora rappresenta il 10% delle richieste.

Nelle posizioni successive prevalgono soprattutto i centri del Nord: la graduatoria comprende Monza e Brianza, Torino, Bologna, Brescia, Varese, Padova e Verona. Tra le principali città italiane spicca però anche Napoli, che con il 3,2% si colloca al quinto posto e risulta la prima realtà meridionale della Top 10. Il quadro complessivo mostra quindi una domanda particolarmente concentrata nelle grandi aree urbane settentrionali, mentre il dato di Napoli evidenzia una diffusione significativa della mobilità elettrica anche nel Mezzogiorno.