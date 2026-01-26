Se non si vendono auto elettriche la colpa non è legata alla mancanza di colonnine, con l’Italia al terzo posto per densità di punti di ricarica e con una presa per ogni dieci vetture.
Addio ansia su trovare una colonnina libera per ricaricare l’auto elettrica. Fotografia che arriva dal rapporto Benchmark Mineral Intelligence in materia di ricarica a livello globale, con l’Italia al terzo posto per densità di punti dove collegare la vettura in riferimento al terzo trimestre ’25.
Una presa di ricarica per dieci auto elettriche
Il rapporto sottolinea come in Italia sia presente un punto di ricarica per 10 auto, che la posiziona al terzo posto a livello globale. Il gradino più basso del podio è sicuramente aiutato dalla scarsa presenza di auto elettriche sulle strade italiche ma conferma come la ricarica non sia un problema per lo sviluppo della mobilità a zero emissioni. Tornando alla classifica, la prima posizione è occupata dai Paesi Bassi con 5 auto elettriche per presa di ricarica, seconda posizione per la Cina a quota 9 vetture, quarta posizione per la Spagna con 11 auto e la Francia si posiziona al quinto posto con 13 auto elettriche per spina. Peggio ancora in Svezia, dove è una presente una presa di ricarica ogni 15 veicoli. A chiudere la classifica Germania a 19 auto, Regno Unito a 26 e Stati Uniti a 31 vetture alla spina per punto di ricarica.
Colonnine di ricarica veloci, il 26% in Italia
Altro dato positivo arriva dalla percentuale di stazioni di ricarica in grado di erogare oltre 22 kW. L’Italia si posiziona al secondo posto in Europa con il 26% di prese oltre i 22 kW, superata solo dalla Spagna a quota 31%. Percentuale che cala vertiginosamente nei Paesi Bassi, dove la percentuale si ferma al 3%. A seguire troviamo la Svezia al 14%, il Regno Unito al 20%, la Francia al 21% e la Germania al 25%. Cambiando continente gli Stati Uniti arrivano al 28%, l’India al 26% e la Cina a ben il 49% con quasi una presa su due oltre i 22 kW.