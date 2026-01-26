Una presa di ricarica per dieci auto elettriche

Il rapporto sottolinea come in Italia sia presente un punto di ricarica per 10 auto, che la posiziona al terzo posto a livello globale. Il gradino più basso del podio è sicuramente aiutato dalla scarsa presenza di auto elettriche sulle strade italiche ma conferma come la ricarica non sia un problema per lo sviluppo della mobilità a zero emissioni. Tornando alla classifica, la prima posizione è occupata dai Paesi Bassi con 5 auto elettriche per presa di ricarica, seconda posizione per la Cina a quota 9 vetture, quarta posizione per la Spagna con 11 auto e la Francia si posiziona al quinto posto con 13 auto elettriche per spina. Peggio ancora in Svezia, dove è una presente una presa di ricarica ogni 15 veicoli. A chiudere la classifica Germania a 19 auto, Regno Unito a 26 e Stati Uniti a 31 vetture alla spina per punto di ricarica.