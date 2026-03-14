Stresa Classica, il programma del concorso internazionale di eleganza

Quinta edizione del concorso per auto storiche e youngtimer, che si terrà il 14 e 15 marzo 2026 presso il Regina Palace Hotel e Piazza Marconi a Stresa. L'evento celebra oltre 80 vetture, dalle anteguerra alle moderne Instant Classic, con un focus sul centenario della Touring Superleggera
Il 14 e 15 marzo, Stresa ospita la quinta edizione di Stresa Classica, il concorso internazionale di eleganza che riunisce vetture d’epoca e youngtimer provenienti da tutta Europa. La quinta edizione della manifestazione si svolgerà sabato 14 e domenica 15 marzo tra Piazza Guglielmo Marconi e l’Hotel Regina Palace, trasformando per un fine settimana la cittadina piemontese in una passerella per alcune delle automobili più iconiche della storia. L’evento, che apre la stagione dei concorsi di eleganza dedicati alle auto storiche, è un appuntamento imperdibile in grado di unire cultura motoristica, turismo e valorizzazione del territorio. Le vetture partecipanti, circa 50 esemplari, comprendono modelli costruiti tra il 1945 e il 2005, suddivisi tra classiche e youngtimer.
Stresa Classica
L’evento, che si ispira alla tradizione motoristica nata in città nel 1932 (quando Stresa ospitava una delle rassegne automobilistiche più prestigiose d’Italia), è organizzato dal Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano, club affiliato ACI Storico e punto di riferimento nel settore, già premiato come Club dell'anno ai Best in Classic. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di recuperare portare sul lungolago vetture che hanno segnato diverse epoche del design e dell’ingegneria automobilistica. Il programma prevede infatti l'esposizione di vetture iconiche presso il Regina Palace Hotel, valutate da una giuria di esperti che analizzano diversi aspetti, tra cui autenticità storica, stato di conservazione, restauro e qualità estetica. Quest'anno il focus sarà speciale: si festeggia il centenario della carrozzeria Touring Superleggera. L'evento è riconosciuto come FIVA Event, a conferma del prestigio internazionale delle auto presenti, che spaziano dalle grandi classiche pre-guerra fino alle più moderne Instant Classic.
Il programma
La prima giornata dell’evento è dedicata alle youngtimer, cioè le automobili prodotte tra la fine del Novecento e l’inizio degli anni Duemila. La giornata rappresenta il primo momento di confronto tra i veicoli in concorso. Nello specifico, il programma prevede:
Ore 13.30: Apertura degli accrediti per concorrenti, staff e accompagnatori presso l’Hotel Regina Palace.
Ore 15.30: Défilé Youngtimer, la sfilata delle cosiddette “moderne di ieri”. Le vetture partono dall’hotel e raggiungono Piazza Guglielmo Marconi, dove sfileranno su un red carpet davanti al pubblico e ai commentatori che ne racconteranno storia e caratteristiche.
Dopo la sfilata, le automobili faranno ritorno all’hotel per l’esposizione sul prato della struttura e per l’avvio delle verifiche tecniche e delle valutazioni estetiche da parte della giuria.
Vedi anche
Targhe storiche su auto d’epoca: regole e cosa cambia
Il programma della seconda giornata
La seconda giornata dell'evento è invece dedicata alle auto storiche, definite dagli organizzatori le “bellezze senza tempo”. Ecco gli appuntamenti da non perdere:
Ore 10.30: Défilé delle automobili classiche, che partiranno dall’Hotel Regina Palace per raggiungere Piazza Marconi, dove sfileranno davanti al pubblico con la presentazione dei singoli modelli e dei loro aneddoti storici.
Il ritorno in hotel: Successivamente le vetture torneranno all’hotel per l’esposizione e la conclusione delle valutazioni della giuria.
Ore 15.00: Cerimonia finale di premiazione, il momento conclusivo dell’evento in cui verranno proclamati i vincitori delle categorie Classiche e Youngtimer.