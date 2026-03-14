Stresa Classica, il programma del concorso internazionale di eleganza

Quinta edizione del concorso per auto storiche e youngtimer, che si terrà il 14 e 15 marzo 2026 presso il Regina Palace Hotel e Piazza Marconi a Stresa. L'evento celebra oltre 80 vetture, dalle anteguerra alle moderne Instant Classic, con un focus sul centenario della Touring Superleggera

Il 14 e 15 marzo, Stresa ospita la quinta edizione di Stresa Classica, il concorso internazionale di eleganza che riunisce vetture d’epoca e youngtimer provenienti da tutta Europa. La quinta edizione della manifestazione si svolgerà sabato 14 e domenica 15 marzo tra Piazza Guglielmo Marconi e l’Hotel Regina Palace, trasformando per un fine settimana la cittadina piemontese in una passerella per alcune delle automobili più iconiche della storia. L’evento, che apre la stagione dei concorsi di eleganza dedicati alle auto storiche, è un appuntamento imperdibile in grado di unire cultura motoristica, turismo e valorizzazione del territorio. Le vetture partecipanti, circa 50 esemplari, comprendono modelli costruiti tra il 1945 e il 2005, suddivisi tra classiche e youngtimer.