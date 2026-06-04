Il suv ammiraglia dei Quattro Anelli si rinnova con l’arrivo della nuova versione. Il modello a ruote alte lanciato per la prima volta nel 2005 avrà un design rinnovato e più tecnologie, anche se maggiori informazioni in merito si avranno nelle prossime settimane quando la vettura verrà svelata nella sua interessa. Al momento la casa di Ingolstadt ha mostrato soltanto un teaser che immortala una porzione di carrozzeria

Manca sempre meno al debutto della terza generazione di Audi Q7. Il suv di grandi dimensioni della casa automobilistica tedesca, considerato l’ammiraglia a ruote alte per quel che riguarda i motori a combustione, si rinnova con una versione che sarà più matura e in linea con le ultime novità viste sugli altri modelli del marchio di Ingolstadt.

Il primo teaser di Audi A7 Ancora non ci sono immagini ufficiali della vettura nella sua interezza, con Audi che ha mostrato soltanto un teaser che ritrae una porzione della carrozzeria dalla quale si può intuire ben poco su quelle che saranno le forme della nuova Q7. Nell’immagine rilasciata dal brand dei Quattro Anelli, si può vedere lo specchietto retrovisore, con il badge S Line e una linea di cintura alta che caratterizzerà questa terza generazione. Approfondimento Auto Union Lucca, la monoposto dei record di Audi torna su strada

Quali novità di design Nuova Audi Q7 dovrebbe rinnovarsi al frontale, con una nuova griglia e probabilmente dei paraurti rivisitati. Dovrebbero cambiare anche i gruppi ottici che integreranno le ultime tecnologie di illuminotecnica del marchio tedesco. Possibili anche nuovi design per i cerchi e novità importanti in coda. Approfondimento Audi RS 5, plug-in ad alte prestazioni: il test drive

Ipotesi sugli interni Cambierà qualcosa anche all’interno dell’abitacolo, con la nuova Audi Q7 che potrebbe integrare il cosiddetto “palcoscenico digitale”, l’ecosistema tecnologico che comprende fino a tre schermi per la plancia: quadro strumenti, touch screen del sistema di infortinament e infine uno display aggiuntivo per il passeggero anteriore. Ci saranno poi quasi sicuramente anche nuove finiture e nuovi materiali per i rivestimenti. Approfondimento Audi Q4 e-tron 2026, le novità e le caratteristiche del suv elettrico