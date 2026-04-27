Audi Q4 e-tron 2026, le novità e le caratteristiche del suv elettrico

Il modello a ruote alte dei Quattro Anelli è protagonista di un restyling a quattro anni dal suo debutto sul mercato. Il facelift porta in dote un’autonomia migliorata ma anche alcuni aggiornamenti estetici. Il nuovo prezzo non è ancora stato comunicato ma dovrebbe esserci un calo rispetto ai listini precedenti
Tempo di un nuovo aggiornamento per Audi Q4 e-tron. Il suv elettrico compatto dei Quattro Anelli è protagonista di un restyling che segue l’upgrade tecnico avvenuto tra 2023 e 2024, andando a migliorare ulteriormente alcuni aspetti come l’autonomia ma introducendo anche alcuni upgrade estetici.
Gli aggiornamenti per Audi Q4 e-tron
Dal punto di vista stilistico, la nuova Q4 e-tron porta in dote una nuova calandra in tinta con la carrozzeria, impreziosita da elementi a contrasto che possono essere neri o argento. Rinnovati sono anche i paraurti, sia all’anteriore che al posteriore, che integrano nuovi elementi aerodinamici. Nuova anche la firma ottica, con l’introduzione degli OLED di seconda generazione in grado anche di trasmettere alcune segnalazioni agli altri veicoli.
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Nuovi interni
Novità importanti anche all’interno dell’abitacolo per nuova Audi Q4 e-tron, con lo spazio che è stato riprogettato per essere più funzionale ma anche per avere finiture di livello superiore. Viene introdotta la nuova piastra per la ricarica ad induzione, ora refrigerata, oltre a nuove finiture satinate. La plancia è arricchita dal cosiddetto “palcoscenico digitale”, l’unione tra cruscotto e touch screen rispettivamente da 11,9 e 12,8’’. A questi si può aggiungere in opzione anche lo schermo per il passeggero anteriore da 12’’, così come il nuovo Head-up Display a realtà aumentata.
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Autonomia migliorata
La powertrain sfrutta sempre due tagli batteria, da 67 o da 82 kWh, con l’accumulatore abbinato ad un motore elettrico da 204 e 286 CV con trazione posteriore oppure nella versione quattro a due unità per una potenza complessiva di 340 kW e ovviamente trazione integrale. L’autonomia migliora così di circa 30 km, toccando fino a 592 km con un solo pieno di energia. Il picco di ricarica in corrente continua passa da 175 a 185 kW per passare dal 10 all’80% in 27 minuti. Il restyling di Q4 e-tron introduce anche il Vehicle-to-Load.
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Prezzo da definire
Ancora non sono stati rilasciati i prezzi per il mercato italiano ma ci si aspetta un calo rispetto ai listini attuali di questo modello. La gamma di nuova Audi Q4 e-tron dovrebbe introdurre una nuova versione di accesso che attaccherà a circa 44.000 euro. La line-up includerà sempre sia la versione suv che quella Sportback.