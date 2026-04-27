Audi Q4 e-tron 2026, le novità e le caratteristiche del suv elettrico

Il modello a ruote alte dei Quattro Anelli è protagonista di un restyling a quattro anni dal suo debutto sul mercato. Il facelift porta in dote un’autonomia migliorata ma anche alcuni aggiornamenti estetici. Il nuovo prezzo non è ancora stato comunicato ma dovrebbe esserci un calo rispetto ai listini precedenti

Tempo di un nuovo aggiornamento per Audi Q4 e-tron. Il suv elettrico compatto dei Quattro Anelli è protagonista di un restyling che segue l’upgrade tecnico avvenuto tra 2023 e 2024, andando a migliorare ulteriormente alcuni aspetti come l’autonomia ma introducendo anche alcuni upgrade estetici.

Dal punto di vista stilistico, la nuova Q4 e-tron porta in dote una nuova calandra in tinta con la carrozzeria, impreziosita da elementi a contrasto che possono essere neri o argento. Rinnovati sono anche i paraurti, sia all’anteriore che al posteriore, che integrano nuovi elementi aerodinamici. Nuova anche la firma ottica, con l’introduzione degli OLED di seconda generazione in grado anche di trasmettere alcune segnalazioni agli altri veicoli.

Nuovi interni



Novità importanti anche all’interno dell’abitacolo per nuova Audi Q4 e-tron, con lo spazio che è stato riprogettato per essere più funzionale ma anche per avere finiture di livello superiore. Viene introdotta la nuova piastra per la ricarica ad induzione, ora refrigerata, oltre a nuove finiture satinate. La plancia è arricchita dal cosiddetto “palcoscenico digitale”, l’unione tra cruscotto e touch screen rispettivamente da 11,9 e 12,8’’. A questi si può aggiungere in opzione anche lo schermo per il passeggero anteriore da 12’’, così come il nuovo Head-up Display a realtà aumentata.